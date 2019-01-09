Yaban Koçu Muharebesi! Sürü Lideri Olmak İçin 6 Saat Boyunca Kapıştılar

1
Sürü liderliği için dövüştüler!
Yaban koçlarının sürü liderliği ve kendilerine eş seçmek için yaptıkları dövüş ilginç görüntülere sahne oldu.
2
Nadir rastlanan bir an
49 yaşındaki fotoğrafçı Verdon Tomajko, nadir görülen bir olaya şahit oldu ve o anları ölümsüzleştirdi.
3
6 saat sürdü!
6 saatlik bir savaşın ardından yaban koçları, zar zor ayakta duruyordu.
4
İkisi de pes etmedi!
Kim daha üstün mücadelesinde mecali kalmayan yaban koçları, bitkin düştü. Kafa kafaya kaldıkları bu an ise gülümsetti. Ama kesinlikle ikisi de pes etmedi.
5
Dereye inip su molası verdiler
Saatlerce süren dövüşten sonra, ikisi de su için yakındaki bir dereye doğru yürürken sonunda birbirlerinden ayrıldılar.
6
Yaşam fotoğrafçısı o anlar için şunları söyledi: 'Geç sonbaharda çiftleşme mevsimi yaşanıyor, bu yüzden bu savaş, bir dişi veya hiyerarşi için nasıl mücadele ettiği gibi, kimin kazanacağını belirleme şekli.
7
Fotoğrafçı Verdon Tomajko: Fotoğrafların gösteremediği büyük bir şey var ki, özellikle dar kanyonda yankılanan muazzam ses. Bu iki erkeğin altı saat boyunca birbirlerine çarptığını izledim.
8
Altı saat sonra zorlukla yürüyebiliyorlardı, ancak bir bardak su içmek için dereye yürüdüler. Hangisinin kazanan olduğunu tam olarak bilmiyorum, ama şuna eminim ki: Her zaman, özellikle de böyle büyük bir güce tanık olabildiğimde, hayvanların kendi benzersiz davranışlarını sergilemesini izlemek beni heyecanlandırıyor.