Yaban Koçu Muharebesi! Sürü Lideri Olmak İçin 6 Saat Boyunca Kapıştılar

1 Sürü liderliği için dövüştüler! Yaban koçlarının sürü liderliği ve kendilerine eş seçmek için yaptıkları dövüş ilginç görüntülere sahne oldu.

2 Nadir rastlanan bir an 49 yaşındaki fotoğrafçı Verdon Tomajko, nadir görülen bir olaya şahit oldu ve o anları ölümsüzleştirdi.

3 6 saat sürdü! 6 saatlik bir savaşın ardından yaban koçları, zar zor ayakta duruyordu.

4 İkisi de pes etmedi! Kim daha üstün mücadelesinde mecali kalmayan yaban koçları, bitkin düştü. Kafa kafaya kaldıkları bu an ise gülümsetti. Ama kesinlikle ikisi de pes etmedi.

5 Dereye inip su molası verdiler Saatlerce süren dövüşten sonra, ikisi de su için yakındaki bir dereye doğru yürürken sonunda birbirlerinden ayrıldılar.

6 Yaşam fotoğrafçısı o anlar için şunları söyledi: 'Geç sonbaharda çiftleşme mevsimi yaşanıyor, bu yüzden bu savaş, bir dişi veya hiyerarşi için nasıl mücadele ettiği gibi, kimin kazanacağını belirleme şekli.

7 Fotoğrafçı Verdon Tomajko: Fotoğrafların gösteremediği büyük bir şey var ki, özellikle dar kanyonda yankılanan muazzam ses. Bu iki erkeğin altı saat boyunca birbirlerine çarptığını izledim.

8 Altı saat sonra zorlukla yürüyebiliyorlardı, ancak bir bardak su içmek için dereye yürüdüler. Hangisinin kazanan olduğunu tam olarak bilmiyorum, ama şuna eminim ki: Her zaman, özellikle de böyle büyük bir güce tanık olabildiğimde, hayvanların kendi benzersiz davranışlarını sergilemesini izlemek beni heyecanlandırıyor.

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