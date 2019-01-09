Son Dakika Haberleri: Yaban Koçu Muharebesi! Sürü Lideri Olmak İçin 6 Saat Boyunca Kapıştılar

Yaban Koçu Muharebesi! Sürü Lideri Olmak İçin 6 Saat Boyunca Kapıştılar

56 dakika önce

ABD'nin Orta-Batı bölgesinde yer alan en yüksek eyaleti Colorado'nun Rocky Dağları'nda 2 yaban koçu, sadece sürü lideri olabilmek için altı saat boyunca hiç ara vermeden dövüştü.

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Sürü liderliği için dövüştüler!
Sürü liderliği için dövüştüler!
Yaban koçlarının sürü liderliği ve kendilerine eş seçmek için yaptıkları dövüş ilginç görüntülere sahne oldu.
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Nadir rastlanan bir an
Nadir rastlanan bir an
49 yaşındaki fotoğrafçı Verdon Tomajko, nadir görülen bir olaya şahit oldu ve o anları ölümsüzleştirdi.
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6 saat sürdü!
6 saat sürdü!
6 saatlik bir savaşın ardından yaban koçları, zar zor ayakta duruyordu.
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İkisi de pes etmedi!
İkisi de pes etmedi!
Kim daha üstün mücadelesinde mecali kalmayan yaban koçları, bitkin düştü. Kafa kafaya kaldıkları bu an ise gülümsetti. Ama kesinlikle ikisi de pes etmedi.
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Dereye inip su molası verdiler
Dereye inip su molası verdiler
Saatlerce süren dövüşten sonra, ikisi de su için yakındaki bir dereye doğru yürürken sonunda birbirlerinden ayrıldılar.
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Yaşam fotoğrafçısı o anlar için şunları söyledi: 'Geç sonbaharda çiftleşme mevsimi yaşanıyor, bu yüzden bu savaş, bir dişi veya hiyerarşi için nasıl mücadele ettiği gibi, kimin kazanacağını belirleme şekli.
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Fotoğrafçı Verdon Tomajko: Fotoğrafların gösteremediği büyük bir şey var ki, özellikle dar kanyonda yankılanan muazzam ses. Bu iki erkeğin altı saat boyunca birbirlerine çarptığını izledim.
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Altı saat sonra zorlukla yürüyebiliyorlardı, ancak bir bardak su içmek için dereye yürüdüler. Hangisinin kazanan olduğunu tam olarak bilmiyorum, ama şuna eminim ki: Her zaman, özellikle de böyle büyük bir güce tanık olabildiğimde, hayvanların kendi benzersiz davranışlarını sergilemesini izlemek beni heyecanlandırıyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:55 

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