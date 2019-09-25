Yabancı marka sandığımız Gratis'in Türkçe anlamını duyan şaşıp kalıyor!

1 Gratis Gratis'in yabancı bir marka olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Latince 'bedava' anlamına gelen Gratis, aslında Demir Sabancı'nın bir girişimi...

2 Dimes Dimes, kurucusu Mustafa Vasfi Diren'in adı ve soyadı sebebiyle 'Diren Meyve Suları'nın kısaltmasından oluşur.

3 Beymen Beymen firması, kuruluşunda erkek tüketicileri hedeflediği için Türkçe 'bey' ve dünya çapında da yer alabilmek için İngilizce "men" sözcükleri birleştirilerek son halini aldı.

4 Mado Mado ismi ise 'Maraş Dondurması' kelimelerinden oluşur.

5 Akbank Sabancı Ailesi aslen Kayserili olmasına karşın, iş dünyasındaki başarılarını Adana'da elde etmişlerdir. Bu sebeple Akbank'ın ismi bu şehirlerin baş harflerinden oluşur.

6 Happy Moon's Restoran sahibi Hüseyin Aymutlu'nun soyadının, İngilizce'ye eğlenceli bir şekilde çevrilmesiyle Happy Moon's ismi ortaya çıktı.

7 KVK KVK firmasının adı Mehmet Emin Karamehmet, Murat Vargı ve Osman Kavala'nın soy isimlerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

8 Rodi Mood Rodi Mood'un açılımı, Ramazanoğulları Dikim İşletmeciliği'nin açılımından oluşur.

9 Ramsey Ramsey, sanıldığı gibi bir İngiliz markası değil. Markanın kurucusu ismi Remzi Gür, bir dönem Londra'da yaşamış ve adı orada yaşayanlar tarafından Ramsey'e benzetilince, işletmenin adı 'Ramsey' olmuş.

10 NTV NTV'nin açılımı Nergis TV'dir.

11 Sevenhill İstanbul'un özelliklerinden hareket ederek isim konulan marka, piyasaya 'Yeditepe' adıyla giriş yaptı fakat tutmadı. Sonrasında, adı Sevenhill olarak değiştirildi.



12 Alfemo Alfemo, Ali Feyzullah Mobilya'nın kısaltmasından oluşur.

13 YU-MA-TU YU-MA-TU, ilk akla gelenin aksine bir Japon firması değil, özünde Yusuf, Mahmut ve Tuncer Kardeşlerin isimlerinin ilk hecelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

14 Mudo Mudo ismi, markanın kurucuları olan Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün'ün isimlerindeki ilk hecelerden oluşur.

15 Hes Hes kablo firmasının adının açılımı ise, Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.