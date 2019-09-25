Yabancı marka sandığımız Gratis'in Türkçe anlamını duyan şaşıp kalıyor!
1 saat önce
Sırf yabancı esintiler bulduğumuz için tercih ettiğimiz ünlü markaların Türkçe isimlerini öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğramamak elde değil...
1
Gratis
Gratis'in yabancı bir marka olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Latince 'bedava' anlamına gelen Gratis, aslında Demir Sabancı'nın bir girişimi...
2
Dimes
Dimes, kurucusu Mustafa Vasfi Diren'in adı ve soyadı sebebiyle 'Diren Meyve Suları'nın kısaltmasından oluşur.
3
Beymen
Beymen firması, kuruluşunda erkek tüketicileri hedeflediği için Türkçe 'bey' ve dünya çapında da yer alabilmek için İngilizce "men" sözcükleri birleştirilerek son halini aldı.
4
Mado
Mado ismi ise 'Maraş Dondurması' kelimelerinden oluşur.
5
Akbank
Sabancı Ailesi aslen Kayserili olmasına karşın, iş dünyasındaki başarılarını Adana'da elde etmişlerdir. Bu sebeple Akbank'ın ismi bu şehirlerin baş harflerinden oluşur.
6
Happy Moon's
Restoran sahibi Hüseyin Aymutlu'nun soyadının, İngilizce'ye eğlenceli bir şekilde çevrilmesiyle Happy Moon's ismi ortaya çıktı.
7
KVK
KVK firmasının adı Mehmet Emin Karamehmet, Murat Vargı ve Osman Kavala'nın soy isimlerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
8
Rodi Mood
Rodi Mood'un açılımı, Ramazanoğulları Dikim İşletmeciliği'nin açılımından oluşur.
9
Ramsey
Ramsey, sanıldığı gibi bir İngiliz markası değil. Markanın kurucusu ismi Remzi Gür, bir dönem Londra'da yaşamış ve adı orada yaşayanlar tarafından Ramsey'e benzetilince, işletmenin adı 'Ramsey' olmuş.
10
NTV
NTV'nin açılımı Nergis TV'dir.
11
Sevenhill
İstanbul'un özelliklerinden hareket ederek isim konulan marka, piyasaya 'Yeditepe' adıyla giriş yaptı fakat tutmadı. Sonrasında, adı Sevenhill olarak değiştirildi.
12
Alfemo
Alfemo, Ali Feyzullah Mobilya'nın kısaltmasından oluşur.
13
YU-MA-TU
YU-MA-TU, ilk akla gelenin aksine bir Japon firması değil, özünde Yusuf, Mahmut ve Tuncer Kardeşlerin isimlerinin ilk hecelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.
14
Mudo
Mudo ismi, markanın kurucuları olan Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün'ün isimlerindeki ilk hecelerden oluşur.
15
Hes
Hes kablo firmasının adının açılımı ise, Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.
16
Beko
Koç, 50'li yıllarda bir salça ve konserve fabrikası yatırımı için bu alanda tecrübeli olan Bejerano İle ortaklık kurdu. Böylece Bejerano ve Koç'un ilk iki harflerinin birleşmesiyle Beko ismi ortaya çıktı.
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25.9.2019 10:32:28. #1.11#
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