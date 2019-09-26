Son Dakika Haberleri: Yakın arkadaşının Instagram paylaşımı Hande Doğandemir'in foyasını ortaya çıkardı!
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Yakın arkadaşının Instagram paylaşımı Hande Doğandemir'in foyasını ortaya çıkardı!

2 gün önce

Hande Doğandemir, arkadaş grubuyla paylaştığı Instagram fotoğrafına Photoshop yaptı. Gerçeği fotoğraftaki arkadaşı Aslı İnandık ortaya çıkardı.

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Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Hande Doğandemir Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz gün Hande, kalabalık arkadaş grubuyla bir koltuğa yayılıp poz verdi. Bu fotoğrafı paylaşmadan önce ufak photoshop dokunuşu yapmayı ihmal etmedi.
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Photoshop Gerçeği, aynı kareyi fotoğrafta yer alan arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşmasıyla ortaya çıktı.
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Doğandemir'in paylaştığı fotoğrafta bacakları ince, arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşımında ise bariz bir şekilde daha kalın görünüyordu.
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Bu detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:29 
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YORUMLAR (2)
  • andsmero: Millet özel arabasında sigara içiyor diye ceza kesilirmi.Bundan kime ne devlet okadar mı muhtaç kaldı vatandaşı yolacak başka yönetmler bittimi?Yakında evin içinde sigara içenede karışırlar milletin özel alanlarına kimsenin karışmaya hakkı yok.siz devlet araçlarında kurallarınızı işletin vatandaşı bukadar sıkmayın BUNLAR SİZE FARKLI ŞEKİLDE DÖNER. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali: Dayı sen ne içtin? Habere bak yaptığın yoruma bak. Kavga çıkarmak istiyorsan siyasi haberlerin altına alalım seni 0 0 Yayından Kaldır


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