Yakın arkadaşının Instagram paylaşımı Hande Doğandemir'in foyasını ortaya çıkardı!

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Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Hande Doğandemir Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz gün Hande, kalabalık arkadaş grubuyla bir koltuğa yayılıp poz verdi. Bu fotoğrafı paylaşmadan önce ufak photoshop dokunuşu yapmayı ihmal etmedi.
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Photoshop Gerçeği, aynı kareyi fotoğrafta yer alan arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşmasıyla ortaya çıktı.
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Doğandemir'in paylaştığı fotoğrafta bacakları ince, arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşımında ise bariz bir şekilde daha kalın görünüyordu.
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Bu detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.