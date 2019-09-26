Yakın arkadaşının Instagram paylaşımı Hande Doğandemir'in foyasını ortaya çıkardı!

andsmero:

Millet özel arabasında sigara içiyor diye ceza kesilirmi.Bundan kime ne devlet okadar mı muhtaç kaldı vatandaşı yolacak başka yönetmler bittimi?Yakında evin içinde sigara içenede karışırlar milletin özel alanlarına kimsenin karışmaya hakkı yok.siz devlet araçlarında kurallarınızı işletin vatandaşı bukadar sıkmayın BUNLAR SİZE FARKLI ŞEKİLDE DÖNER.