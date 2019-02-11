Yakışıklı Oyuncu, Eski Karısının Doğum Gününde Paparazzilere Yakalandı!

1 Jennifer Aniston'ın yıldızının parladığı Friends dizisinin setinde tanışan ünlü çift 2000 yılında rüya gibi bir düğünle evlenmişti. 2005 yılında Brad Pitt'in, Angelina Jolie'yle tanışması ve Jennifer Aniston'ın çocuk istememesi, Pitt'in bir aile olma isteği yüzünden bu evliliğin sonlandırmıştı.

2 Birbirine en yakışan çiftler arasında parmakla gösterilen gözde isimlerin ayrılığı hayranlarını bile yıkmıştı.

3 Ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın dün akşam Sunset Tower Hotel'de gerçekleştirilen özel doğum günü partisine pek çok ünlü isim katıldı. Ancak törene katılan bir kişi herkesi şaşırttı.

4 Siyah bir araçla partiye gelen ve beyzbol şapkasıyla kendini gizlemeye çalışan Brad Pitt, kameraralara yakalanmaktan kaçamadı.

5 Brad Pitt eski eşi Jennifer Aniston'ın doğum gününde Pitt'in katılmasıyla "yeniden mi bir aradalar?" sorusu tekrar akıllara geldi. Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından tekrardan eski eşi Aniston ile görüştüğü iddia edilse de hiç doğrulanmamıştı.

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9 Jennifer Aniston'ın doğum gününe Ellen DeGeneres, Katy Perry, Orlando Bloom, Robert Downey Jr., Jason Bateman, Barbra Streisand, Diane Keaton, David Arquette, Tom Ford, Rande Gerber gibi pek çok ünlü katıldı.