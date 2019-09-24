Yakışıklı oyuncu rolü için dişini çektirip yüzünü kesti! İşte ünlülerin tuhaf hareketleri

1 Shia LaBeouf Shia LaBeouf kuliste kimseden bir şey istememiş fakat...

2 Fury isimli filmin çekimleri sırasında yapılan yüz makyajını gerçekçi bulmamış ve eline bir bıçak alıp yüzünde kesikler açmış.

3 Lindsay Lohan The Canyons'un çekimleri sırasında çekecekleri çıplak bir sahnede, bütün ekibin soyunmasını istemiş. Yönetmen Paul Schrader bu isteği yerine getiren tek kişi olmuş.

4 Katy Perry Katy Perry, kulislerine genelde yumurta istiyor. Kuliste yiyeceği sebze ve meyveleri ayarlaması için bir kişi talep ediyor ve aynı zamanda cam kapılı bir buzdolabı olmazsa olmazlarından. Bu arada çalışanların kendisi ile iletişime geçmesi yasak.

5 Michael Jackson The Simpsons'ta konuk oyuncu olmayı kabul eden Jackson'ın bir tane isteği vardı: karakterin Bart ile daha çok sahnesi olması ve pijama partisi yapmaları.

6 Paris Hilton Hilton daha kendisi gitmeden 3 sayfalık bir istek listesi gönderiyor. Bu listede canlı ıstakozlar ve alkol oluyormuş.

7 Beyoncé Beyoncé'nin vazgeçemediği iki isteği var: kırmızı tuvalet kağıdı ve 21 derece sıcaklıkta bir su.

8 Tom Cruise Tom Cruise giyinmek için kullandığı odada 50 tane parmak arası terlik olsun istiyormuş.

9 Madonna Madonna'nın düzenli istekleri: Kendisi ve çevresindeki 200 kişi için bir oda, bütün yiyecekler vegan olmak zorunda ve hepsi aynı uzunlukta kesilmiş beyaz gül aranjmanı.

10 Cher Çoğu insan Cher ile çalışmanın eğlenceli olduğunu söylese de onun da garip istekleri vardı. Bir tanesi de perukları için ayrılmış özel bir odaydı.

11 Drake Drake'in tek isteği kendisi gitmeden önce kullanacağı kulisin kokulu tütsülerle doldurulmuş olması.