Yaraları Olan Bu Kadınların Hikayeleri Güç Veriyor! İşte,Yaraların Arkasındaki Güzellikler...

1 Isabella 15 yaşında bir yaz günü ev yangınında tüm kıyafetleri yanan ve yanık izlerine sahip olan Isabella, yanık izleri ile oldukça mücadele etti ancak hiçbir zaman kendini güzel hissetmedi

2 Mercy Aile içi şiddetin kurbanı olan Mercy de yangından yaralara sahip. 29 yaşında bu acıyı yaşayan Mercy, bugün olduğu kişiyi yaralarına borçlu olduğunu söylüyor. Bu fotoğrafı çektirme sebebini ise yaraları olan başka insanlara yardım etmek olarak belirtiyor.

3 Agnes 1997'de 7 yaşındayken gaz patlaması sonucu yaralanan Agnes, 27 kez ameliyat oldu. Yaraları ile her zaman barışık olduğunu söyleyen Agnes, her bir yaranın bir hikayesi olduğunu ve onların güzel olduğunu düşünüyor.

4 Chloe 13 yaşında kendine zarar veren ve vücudunu yaralayan Chloe, yaptığının tahmin ettiğinden daha fazla kendine zarar verdiğini ve çok ileri gittiğini fark ettiğini belirtiyor. Estetik ameliyatların bunu düzeltemeyeceğini ve tek yapılması gerekenin yara izlerini sevmek olduğunu da anlatıyor.

5 Abi Oldukça nadir görülen ve saldırgan bir kanser türü olan Osteosarcoma hastalı geçiren Abi'ye göre bu hastalığa 26 yaşında tutuldu. Oldukça ruhsal bir tip olduğunu söyleyen Abi, grup terapileri ile üstesinden geldi.

6 Maya Henüz 18 aylıkken Kelebek hastalığından müzdarip olan (deride ve mukozada içi su dolu kabarcıklar oluşumu) Maya, Hayatı ve kendisini yaraları üzerinden tanımlamayan Maya, hala güzel olduğunu ve yaralarının kaderini belirlemesine izin vermeyeceğini söyledi.

7 Sam 14 yaşında silahla oynarken kendini yaralayan Sam, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Ancak hiç bir zaman kurban psikolojisine girmediği söyledi." Tenisçi olmak istedim ve tenisçi oldum, model olmak istedim ve oldum. Şuan moda sektöründe bizim gibi insanları temsil ediyorum." açıklaması yapan Sam, tüm güzelliğinize yaraların da dahil olduğunu belirtti.

8 Bintu Daha 11 aylıkken kaynar çay ile sol omzunu, memesini ve midesini yakan Bintu, küçükken farkında olmadığını söyledi. Ayrıca fark ettikten sonra da " Yaralarımı üzerime giyindim çünkü onlar benim bir parçam ve onlar sadece yara" dedi.

9 Zuzanna Doğuştan, başparmak kemiği olmadan dünyaya gelen Zuzanna, ilk sağ elinden ameliyat olmuş. Daha sonra doktor sol eli için de aynı kararı almış. Ancak sol elinde problem çözülmediği hatta sol kaval kemiği yokluğu yaşadı. Hiçbir zaman saklanmadığını ancak diğer insanların yaralarına dikkat ettiğini söyledi.

10 Barbara 2014 yılında angiosarcoma (yumuşak dokulardaki kan damarlarından kaynaklanan bir tür kanser) hastalığı farkedilen Barbara, 3 ameliyat ve 2 kemoterapi aldı. Tekrar nükseden kanserine rağmen kendi ile barışık bir kadın Barbara.