Yasak Elma'nın Zeynep'inin Eski Halini Görenler Tanıyamıyor

1 ESKİ HALİ ŞAŞIRTIYOR Yasak Elma dizisi ile yıldızı iyice parlayan genç yetenek Sevda Erginci'nin eski hali sosyal medyanın konusu oldu.

2 EVRİM GEÇİRMİŞ 2012 yılında oyunculuk hayatına başlayan Sevda Erginci ile şimdi hali arasındaki farkı görenler ise şaştı kaldı. Dişleri, kilolu hali ve kaşları ile dikkat çeken Sevda Erginci'nin eski halini görenler 'resmen evrim geçirmiş' demekten kendini alamıyor.

3 NEREDEN NEREYE Fox TV'nin yayınlandığı dönemlerde çok konuşulan dizisi Karagül'deki Ayşe rolüyle de dikkat çeken Sevda Erginci'nin süreç içerisinde geldiği nokta büyük başarı hikayesi.

4 YASAK ELMA İLE YILDIZI PARLADI Karagül'de dikkat çeken Erginci, Ver Elini Aşk dizisi ile gönülleri fethetti ve şimdi de Yasak Elma ile yine kendisine hayran bırakıyor.

5 SEVDA ERGİNCİ KİMDİR? Şimdilerde güzelliği ile konuşulan Sevda Erginci, Sevda Erginci 3 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 24 yaşında, Terazi burcu.

6 İLK DİZİSİ: KOYU KIRMIZI Sevda Erginci'nin ilk dizisi 2012 yılında Ozan Güven ve Özgü Namal'la başrolünü paylaştığı Koyu Kırmızı dizisi oldu. O dizide Ayşe karakterine hayat verdi.



7 AİLESİ İLE ARASI NASIL Ailesi Sevda Erginci'yi her konuda özgür bırakmış, o da bir kısıtlama olmadığı için onların razı gelmediği şeylere yönelmemiş. Babası diziyi izleyip onu çok sert eleştiriyormuş, o da kızıyormuş başta ama sonra birçok şeyi düzeltmesine sebep olduğunu anlamış.