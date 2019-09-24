Son Dakika Haberleri: Yaşıtlarına kötü örnek oluyor! Ders arası fotoğraf paylaşarak yılda 250 bin lira kazanıyor
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Yaşıtlarına kötü örnek oluyor! Ders arası fotoğraf paylaşarak yılda 250 bin lira kazanıyor

17 saat önce

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 18 yaşındaki Tia Christofi, ders aralarında Instagram'da fotoğraf paylaşarak yılda 250 bin lira kazandığını söyledi.

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Instagram sayesinde şöhrete kavuşan Tia Christofi'nin henüz 18 yaşında olduğunu şaşırıyor. Christofi, öğrenciden çok model gibi gözüktüğü Instagram sayfasında fotoğraf paylaşarak hatırı sayılır bir para kazandığını ve okul hayatıyla iş yaşamını bir arada yürüttüğünü söylüyor.
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Yılda 250 bin lira kazanıyor!
Yılda 250 bin lira kazanıyor!
Önemli markalarla imzaladığı kontratlar sayesinde, yılda 250 bin lirayı aşkın bir gelir elde ettiğini söyleyen Tia, ders aralarını kendisi için "çalışma molaları" haline getirmiş.
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Pazartesi-Cuma günleri arasında okula giden, boş dersleri ve teneffüsleri fotoğraflar için poz verip paylaşarak değerlendiren genç kız, okuldan eve döndüğünde ise ailesine zaman ayırıyor.
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Okulda fazla popüler olmadığını söyleyen Tia, çevresindekilerin zaman zaman paylaştığı fotoğraflarla dalga geçtiğini söylüyor.
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Dalga geçen arkadaşlarını umursamayan Tia Christofi'nin Instagram'da 100 bin, YouTube'da ise 3 bin takipçisi var.
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Sınıf arkadaşlarının aksine öğretmenlerinin kendisine destek verdiğini anlatan Tia, 14 yaşındayken Instagram kullanmaya başlamış.
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Ailesiyle birlikte Avrupa'ya gittiğini ve seyahatinden fotoğraflar paylaşmaya başladığını anlatan Tia, günlük hayatından paylaşımlar yapmaya başladığında ise takipçi sayısı artmaya başlamış.
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Tam bir fitness aşığı olduğunu söyleyen genç kız, ünlü spor markalarıyla masaya oturmuş.Takipçilerinin söz konusu fitness olunca kendisini fazlaca ciddiye aldığını ve fikirlerine önem verdiğini söyleyen Tia, kendisine en çok spor konusunda sorular geldiğini söylüyor.
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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:39 
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