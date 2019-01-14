Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Uçakta Cinsel İçerikli Film İzlerken Fena Yakalandı!

Yaşlı Adam Uçakta Cinsel İçerikli Film İzlerken Fena Yakalandı!

2 saat önce

Uçakla seyahat ederken gördüğünüz en sıradışı yolcu kimdi? Ayakkabısını çıkaran mı? Tırnağını kesen mi? İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği uçak yolcuları...

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Yaşından başından utan be adam!
Yaşından başından utan be adam!
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Gözlerimiz kör olsaydı da görmeseydik
Gözlerimiz kör olsaydı da görmeseydik
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Ya yok artık donunuzu da mı bırakıyorsunuz
Ya yok artık donunuzu da mı bırakıyorsunuz
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Bunlarda 'donu bırakmayalım yıkayıp da kurutalım'cılar
Bunlarda donu bırakmayalım yıkayıp da kurutalımcılar
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Heh sen iyi ki bagajını öyle koydun! Kabin görevlisi de sihirbaz zaten
Heh sen iyi ki bagajını öyle koydun! Kabin görevlisi de sihirbaz zaten
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Teyzecim sen napıyorsun ya!
Teyzecim sen napıyorsun ya!
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Su değil, elma suyu hiç değil!
Su değil, elma suyu hiç değil!
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Pizzasını ısıtmak için ışığı kullanan zeki arkadaşımız
Pizzasını ısıtmak için ışığı kullanan zeki arkadaşımız
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Bu pizzayı ısıtan arkadaşın ta kendisi mi. Ayakları da ısıtması lazım tabii
Bu pizzayı ısıtan arkadaşın ta kendisi mi. Ayakları da ısıtması lazım tabii
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'Az bir esinti gelsin' dekoltesi
Az bir esinti gelsin dekoltesi
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Tabii canım öncelik sizin şapkanızın!
Tabii canım öncelik sizin şapkanızın!
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Abicimm çıplak binseydin!
Abicimm çıplak binseydin!
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Yemeği yiyip tepsiyi fırlatmak çok mantıklı tabii
Yemeği yiyip tepsiyi fırlatmak çok mantıklı tabii
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Yok ben buraya oturamam!
Yok ben buraya oturamam!
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Çocuk falan mı vardı diye düşünüyor insan ama maalesef kocaman 2 adam yaptı!
Çocuk falan mı vardı diye düşünüyor insan ama maalesef kocaman 2 adam yaptı!
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»      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:45 

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