Yaşlı Adam Uçakta Cinsel İçerikli Film İzlerken Fena Yakalandı!

1 Yaşından başından utan be adam!

2 Gözlerimiz kör olsaydı da görmeseydik

3 Ya yok artık donunuzu da mı bırakıyorsunuz

4 Bunlarda 'donu bırakmayalım yıkayıp da kurutalım'cılar

5 Heh sen iyi ki bagajını öyle koydun! Kabin görevlisi de sihirbaz zaten

6 Teyzecim sen napıyorsun ya!

7 Su değil, elma suyu hiç değil!

8 Pizzasını ısıtmak için ışığı kullanan zeki arkadaşımız

9 Bu pizzayı ısıtan arkadaşın ta kendisi mi. Ayakları da ısıtması lazım tabii

10 'Az bir esinti gelsin' dekoltesi

11 Tabii canım öncelik sizin şapkanızın!

12 Abicimm çıplak binseydin!

13 Yemeği yiyip tepsiyi fırlatmak çok mantıklı tabii

14 Yok ben buraya oturamam!

15 Çocuk falan mı vardı diye düşünüyor insan ama maalesef kocaman 2 adam yaptı!

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