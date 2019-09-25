Son Dakika Haberleri: Yaşlı kadının mutfağından servet çıktı! Değeri 37 milyon 500 TL
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Yaşlı kadının mutfağından servet çıktı! Değeri 37 milyon 500 TL

1 saat önce

Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan yaşlı bir kadının mutfağında asılı duran tablo servet değerinde çıktı.

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Fransa'da yaşayan yaşlı bir kadının mutfağında yıllardır asılı duran tablonun ünlü bir italyan ressama ait olduğu ortayı çıktı.
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Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans ressamı Cimabue'nin eseri olduğu ve değerinin de 6 milyon euroyu (yaklaşık 37 milyon 500 bin TL) bulduğu tespit edildi. İsa ile alay' adlı tablonun 13. Yüzyılda Cimabue'nin yaptığı bir dizi resimden birisi.
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Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçek ortaya çıktı. Fransız Le Figaro gazetesine konuşan sanat uzmanı Eric Turquin, tablonun orijinal olduğunun kesinleştiğini söyledi ve "Bu tablo aynı elden çıkmış" diyerek eserin Cenni di Pepo olarak da bilinen ressam Cimabue'ye ait olduğunu ortaya çıktı.
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Yapılan laboratuvar testlerinde de tablonun 13. yüzyıla ait olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan yaşlı kadının tabloyu gelecek ay açık artırmada satışa çıkaracak. Aynı resim dizinin diğer iki tablosundan birisi İngiltere'nin başkenti Londra'da Ulusal Galeri'de, diğeri ise ABD'nin Niew York kentinde Frick Koleksiyonu'nda sergileniyor.



Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:56 
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