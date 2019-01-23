Yasmin Erbil'in İkizi Ortaya Çıktı! İngiltere'de Modellik Yapıyor
1 saat önce
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in magazin gündeminden düşmeyen kızı Yasmin Erbil'in, İngiliz model Penny Lane'e benzerliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Erbil de bu benzerliğe tepkisiz kalamadı. Instagram hesabından onay verdi.
1
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil'i bir takipçisi İngiliz güzel model Penny Lane'e benzetti. Lane'in fotoğrafını Erbil'e yollayan hayranı, "Ne çok benziyorsunuz" diye de bir mesaj iletti.
2
'Ben de benzettim'
Erbil, bu fotoğrafı Instagram'daki hikaye kısmından paylaşarak, "Ben de benzettim ilk defa" yorumunda bulundu.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:59
Diğer Galeriler
Dünyaca Ünlü Gazetenin Kaleminden İstanbul'da Yaşamak İçin 5 Neden
Ünlü Oyuncunun Annesine Olan Benzerliği ''Yok artık!'' Dedirtti
Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Önal'ı Olarak Tanımıştık, Son Hali Yürek Burkuyor
Ünlülerin Bilinmeyen Sağlık Sorunları