Son Dakika Haberleri: Yasmin Erbil'in İkizi Ortaya Çıktı! İngiltere'de Modellik Yapıyor

Yasmin Erbil'in İkizi Ortaya Çıktı! İngiltere'de Modellik Yapıyor

1 saat önce

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in magazin gündeminden düşmeyen kızı Yasmin Erbil'in, İngiliz model Penny Lane'e benzerliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Erbil de bu benzerliğe tepkisiz kalamadı. Instagram hesabından onay verdi.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil'i bir takipçisi İngiliz güzel model Penny Lane'e benzetti. Lane'in fotoğrafını Erbil'e yollayan hayranı, "Ne çok benziyorsunuz" diye de bir mesaj iletti.
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'Ben de benzettim'
Ben de benzettim
Erbil, bu fotoğrafı Instagram'daki hikaye kısmından paylaşarak, "Ben de benzettim ilk defa" yorumunda bulundu.
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Yasmin Erbil
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Penny Lane
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Penny Lane
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Penny Lane
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Penny Lane
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Penny Lane
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Penny Lane
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Penny Lane
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Penny Lane
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Penny Lane
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Penny Lane
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Penny Lane
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Penny Lane

»      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:59 

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