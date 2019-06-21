Son Dakika Haberleri: Yatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
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Yatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali

40 dakika önce

İşten eve dönen Amerikalı çift Christina ve Michael, yataklarının üzerine düşen bir kuru çam ağacının dalında yavru sincap görünce gözlerine inanamadı. Tek başına yaşayamacağı için sahiplendirilen sincabın birkaç ay sonraki görüntüsü duygulandırdı.

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Amerikalı çift Christina ve Michael, işten eve döndükleri bir gün açık bıraktıkları pencereden yataklarına düşen bir kuru çam ağacının dalında 2 yavru sincap buldu.
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Christina ve Michael, ilk başta yavruların ne tür bir canlı olduğunu bilmiyorlardı. Doğrudan yavruları kapıp, veterinere götürdüler. Sonrasında sincap oldukları anlaşıldı. Sonrasında onları bırakmayı reddettiler ve ilgilenmek için sahiplendiler.
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Duruma müdahale eden yaban hayatı görevlileri sincap yavruları ile anneyi bir araya getirmek için çabaladı. Ama anne sincap yavrularına bakmayı reddetti. Terk edip gitti. Ne yazık ki, yavru sincaplardan biri çok zayıf olduğu için, kısa bir süre sonra can verdi.
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Veteriner yavru sincabın doğada tek başına yaşayamayacağını ve bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyince, Christina ve Michael onları sahiplenmeye karar verdi ve ona Thumbelina adını verdi.
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Neyse ki Thumbelina adı verilen sincap Christina ve Michael'ın sahiplenmesiyle yeni hayatına adım attı.
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Minik canlı olağandışı doğumu ve kardeşini kaybetmesi nedeniyle tek başına büyümek zorunda kaldı.
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Thumbelina doğal ortamında büyüyemediği için diğer sincaplardan farklıydı. Örneğin Thumbelina zıplama ve tırmanma ile ilgilenmiyordu. Yani zamanla biraz evcilleşmiş gibiydi.
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Dahası kabuklu yemişler yerine şeker, bezelye, roka ve avokado seviyordu.
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İşte birkaç ay sonra sevimli bir canlıya dönüşen sincaptan kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:33 
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