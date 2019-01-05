Son Dakika Haberleri: Yatak Fantezisi Kötü Bitti! 40'lık Adamın Makatından Oda Spreyi Çıktı

Yatak Fantezisi Kötü Bitti! 40'lık Adamın Makatından Oda Spreyi Çıktı

55 dakika önce

Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan olayda 40 yaşındaki bir adamın makatından oda spreyi çıkartıldı. Birçok doktor, bir kişinin makattan yabancı bir cisim çıkartma olayına şahit olmuştur, ancak bazı olaylar var ki ne doktorlar ne de başkaları tarafından inanılamıyor. İşte en son Dominikli adamın başına gelen talihsiz olay ve diğer vakalar...

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40 yaşında bir adam acil servise ulaştığında doktorlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Cinsel ilişki düşkünü adamın makatına bir kutu oda spreyi sıkıştı.
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Olayın aslı şu: İsmi gizli tutulan adam, cinsel ilişki esnasında karısından makatına oda parfümü kutusunu sokmasını istiyor. Oda spreyi iki saat süren operasyonun ardından adamın makatından çıkarıldı. Adamın durumunun iyi olduğu kaydedildi. Hastane sözcüsü buna benzer olayların başlarına geldiğini ancak 'oda spreyi' vakasına ilk kez şahit olduklarını aktarırken yakın geçmişte bir başka adamın makatından patlıcan çıkarmak zorunda kaldıklarını aktardı.
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TOPÇU MERMİSİ
TOPÇU MERMİSİ
Her sorunun olduğu gibi bunun da bir hikayesi var; Hemoroidini rektumna itmek için topçu mermisi kullanan bir İkinci Dünya Savaşı gazisi bir gün mermiyi o kadar ileri itti ki bir daha geri çıkmadı. Hastaneye giden adam merminin dolu olduğunu söyleyince hastaneye bomba imha ekibi çağırıldı.
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OYUNCAK ARABA
OYUNCAK ARABA
Jackass adlı televizyon şovunu hazırlayan isimlerden olan Ryan Dunn, acil servis doktorlarının tepkisini ölçmek için makatına oyuncak araba sokmuştu.
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ÇALIŞAN BİR CEP TELEFONU
ÇALIŞAN BİR CEP TELEFONU
Amerika'da yaşanan olayda iddiaya göre bir avukat cep telefonuyla duş alıyordu, kayıp düştü ve cep telefonu makatından içeri girdi. Cep telefonunun çıkarılması için yapılan operasyon sırasında cep telefonu arada çalmayı sürdürüyordu.
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PARFÜM ŞİŞESİ
PARFÜM ŞİŞESİ
Makatına parfüm şişesinin sıkıştığını söyleyen 39 yaşındaki adam, acil servise başvurdu. Daha önce de aynı işlemi yaptığını fakat sorun yaşamadığını söyleyen adam bu sefer sıkışıp kaldığını belirtti.

»      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:45 

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