Son Dakika Haberleri: Yatak Odasından Yaptığı Ateşli Özçekimlerle, Ayda 22 Bin Lira Kazanıyor!

Yatak Odasından Yaptığı Ateşli Özçekimlerle, Ayda 22 Bin Lira Kazanıyor!

1 saat önce

23 yaşındaki Lottie Miles, OnlyFans isimli siteye yüklediği cinsel içerikli fotoğraflarıyla, ayda 3 bin pound yani yaklaşık olarak 22 bin lira kazanıyor.

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İngiltere'nin batısındaki Staffordshire Cannock'da yaşayan 23 yaşındaki Lottie Miles, internette özçekimlerini satarak para kazanıyor. Lottie, yaptığı işle ilgili şunları söyledi: "2019 Ocak ayında hesabımı oluşturup, fotoğraf göndermeye başladığımdan beri toplam 9 bin pound kazandım.
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"Resimleri siteye koyduğunuzda bir sürü mesaj, abonelik ve mesaj dökümü geliyor. İlk kez yüklediğimde çok şok oldum. Bu kadar uzun vadeli olmayı asla istemedim, yeni bir işe girinceye kadar geçiciydi, çünkü maddi olarak zordaydım. Durumu düzeltmek için biraz paraya ihtiyacım vardı.

"Yine de her gün yüklüyorum.
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Bu hemen hemen tam zamanlı bir iş. Zamanlama ise çok esnek, gün boyunca daha önce çektiğim bir fotoğrafı yüklerim, ya da o anda çekerim.
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Lottie yaşlı erkekler tarafından avlanabileceği korkularını yenmiş.
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Site, kullanıcıların her bir fotoğrafı görebilmeleri için 5 - 49,99 dolar arasında ücretlendirme yapar ve içerik oluşturucular elde edilen gelirin yüzde 80'ini alır.
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Ayrıca, site ziyaretçilerinin fotoğraf koyan kişilerle doğrudan sohbet etmek veya belirli bir resim veya video talep etmek için iletişim kurmasını sağlar.
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Lottie, ailesinin bu işinden haberdar olduğunu bildiğini de ekledi ve şunları söyledi: Babamın barında çalışan biri tesadüfen bana abone oldu ve bundan babama bahsetti. Anneme söyledi. Ama anneme zaten söylemiştim. Babam ilk başta çok kızdı, çok endişeliydi, annem de ilk başta endişeliydi, ama şimdi ikisi de rahat. Düşünün büyükannem bile destekliyor.
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Lottie site ziyaretçileri hakkında: Bazı kullanıcılar rastgele oluşturulmuş bir kullanıcı adıyla isimsiz kalıyor, ancak çoğu kişi profil resimleri ve isimlerini kullanıyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:13 

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