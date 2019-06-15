Son Dakika Haberleri: Yavru ayıyı köpek sanıp evine götüren şarkıcı tutuklandı!
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Yavru ayıyı köpek sanıp evine götüren şarkıcı tutuklandı!

1 saat önce

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaşayan 27 yaşındaki Zarith Sofia Yasin isimli genç şarkıcı, yolda bulduğu yavru ayıyı köpek sanarak evine aldığı için tutuklandı.

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Malezyalı genç şarkıcı Zarith Sofia Yasin'in köpek sanarak kurtarmak için evine aldığı hayvan ayı çıkınca yavru bir ayıyı kanuna aykırı bir şekilde evinde bulundurduğu için tutuklandı.
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Genç kadın verdiği röportajda, “Ayıyı bulduğumda hava karanlıktı. Yol kenarında çok zayıf bir halde buldum ve köpek olduğunu sandım” dedi.
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Ayının adını “Bruno” koyduğunu da ekleyen Yasin, Bruno'yu hayvanat bahçesine teslim edeceğini söyledi ve yasaları ihlal etmediğini, hukuki sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olduğunu belirtti.
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10 yıl hapis cezası!
10 yıl hapis cezası!
Polisler, Güneş Ayısı cinsi olduğu anlaşılan hayvanı evde beslediği için 27 yaşındaki Yasin'i tutukladı. Ülkede vahşi hayvan kategorisine giren hayvanların evde beslenmesi yasak olduğu için şarkıcının 10 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:51 
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