Son Dakika Haberleri: Yavru tilkinin ekmek mücadelesi: 76 günde 3 bin 506 kilometre yürüdü
Son Dakika Fotogaleri

Yavru tilkinin ekmek mücadelesi: 76 günde 3 bin 506 kilometre yürüdü

24 dakika önce

Aç kaldığı için ne yapacağını şaşıran tilki, yiyecek bir şeyler bulabilmek için 76 günde toplam 3,506 kilometre yürüyerek Norveç'e bağlı takım adalar Svalbard'dan Kanada'nın kuzeyine ulaştı. Yavru kutup tilkisinin 'destansı yolculuğu' bilim insanlarını şaşırttı.

1
Norveç Kutup Enstitüsü uzmanları, Svalbard'a bağlı Spitsbergen adasında GPS çipi taktıkları dişi tilkiyi geçen yıl Mart ayında doğaya salmıştı.
2
Henüz bir yaşına basmayan tilki, Batı yönünde 1,512 kilometre yürüyerek 21 gün sonra Grönland'a ulaştı.
3
Burada kalın kürkü sayesinde aşırı soğukta hayatta kalmayı başaran tilki, yolculuğunun ikinci ayağında yaklaşık 2 bin kilometre daha yürüyerek Kanada'nın Ellesmere Adası'na gitti.
4
Ama uzmanları en çok şaşırtan şey, tilkinin bu kadar yol yürümesinden ziyade, bu mesafeyi bu kadar kısa sürede kat etmesi oldu.
5
Tilki günde ortalama 46 kilometre yol yürüdü. Bazı günler bu, 155 kilometreye kadar çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan Cüneyt Arkın itirafı! Kemal Sunal'ın ilk dizisi 'Saygılar Bizden'de birlikte rol aldığı ufaklık bakın kim çıktı! Ünlü Instagram fenomeni, saçlarını düzleştirmek isterken kel kaldı! Burada kadınlar erkeklerle evlenebilmek için başlık parası ödüyor! Hindistan felaketi yaşıyor! Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:36:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavru tilkinin ekmek mücadelesi: 76 günde 3 bin 506 kilometre yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]