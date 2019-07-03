Yavru tilkinin ekmek mücadelesi: 76 günde 3 bin 506 kilometre yürüdü

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Norveç Kutup Enstitüsü uzmanları, Svalbard'a bağlı Spitsbergen adasında GPS çipi taktıkları dişi tilkiyi geçen yıl Mart ayında doğaya salmıştı.
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Henüz bir yaşına basmayan tilki, Batı yönünde 1,512 kilometre yürüyerek 21 gün sonra Grönland'a ulaştı.
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Burada kalın kürkü sayesinde aşırı soğukta hayatta kalmayı başaran tilki, yolculuğunun ikinci ayağında yaklaşık 2 bin kilometre daha yürüyerek Kanada'nın Ellesmere Adası'na gitti.
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Ama uzmanları en çok şaşırtan şey, tilkinin bu kadar yol yürümesinden ziyade, bu mesafeyi bu kadar kısa sürede kat etmesi oldu.
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Tilki günde ortalama 46 kilometre yol yürüdü. Bazı günler bu, 155 kilometreye kadar çıktı.