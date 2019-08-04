Son Dakika Haberleri: Güzel fenomen, yayın sırasında bebeğini emzirdiği için bin pişman oldu! O anlara tepki yağdı
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Güzel fenomen, yayın sırasında bebeğini emzirdiği için bin pişman oldu! O anlara tepki yağdı

1 saat önce

Geçtiğimiz hafta, Heather Kent isimli fenomen anne, sosyal medya platformu Twitch üzerinden başlattığı bir yayın esnasında bebeğini emzirdiği için eleştirilerin hedefi oldu. Tepki yağan videoyu yayından kaldıran Twitch'in güvenlik ekibinden açıklama gecikmedi.

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Video odaklı bir sosyal medya platformu olan Twitch'de geçtiğimiz hafta ilginç bir olay yaşandı.
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Sosyal medya fenomeni Heather Kent isimli genç anne, arkadaşıyla konuştuğu bir yayın sırasında bebeğini emzirdi. Bebeği acıktığı için göğsünü açmak zorunda kalan annenin hareketi, kullanıcılar tarafından sert bir tepkiyle karşılandı.
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Platformda tartışmaya neden olan görüntüleri kimi cinsel içerikli buldu, kimi gayet doğal bir süreç olduğunu iddia ederek aksini düşünen zihinleri hastalıklı buldu.
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Twitch güvenlik ekibi, o anın görüntülerini platformdan kaldırdı.
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Kent ise yalnızca acıkan bebeğini emzirdiği ve bunun cinsel içerikli bir görüntü olmadığını belirterek olanlara inanamadığını söyledi.
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Videoyu kaldıran Twitch, geri adım atarak Kent'e e-posta yoluyla ulaştı.
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Videoda anormal unsurlar bulunmadığını belirten ekip, güvenlik ekibi içerisinde bulunan birinin daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için zor bir karar vererek videoyu kaldırdığını belirtti.
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"Sizin de emzirmenin müstehcen olmadığını ifade etmeniz gibi biz de aynı fikirdeyiz. Umarız bu, aklınızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırır. Yanlış olan hiçbir şey yapmadınız."
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Twitch, başka insanların da böyle bir durumla karşılaşmaması için hizmet koşullarının güncelleneceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi: 04.08.2019 11:11 
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