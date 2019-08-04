Güzel fenomen, yayın sırasında bebeğini emzirdiği için bin pişman oldu! O anlara tepki yağdı

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Video odaklı bir sosyal medya platformu olan Twitch'de geçtiğimiz hafta ilginç bir olay yaşandı.
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Sosyal medya fenomeni Heather Kent isimli genç anne, arkadaşıyla konuştuğu bir yayın sırasında bebeğini emzirdi. Bebeği acıktığı için göğsünü açmak zorunda kalan annenin hareketi, kullanıcılar tarafından sert bir tepkiyle karşılandı.
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Platformda tartışmaya neden olan görüntüleri kimi cinsel içerikli buldu, kimi gayet doğal bir süreç olduğunu iddia ederek aksini düşünen zihinleri hastalıklı buldu.
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Twitch güvenlik ekibi, o anın görüntülerini platformdan kaldırdı.
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Kent ise yalnızca acıkan bebeğini emzirdiği ve bunun cinsel içerikli bir görüntü olmadığını belirterek olanlara inanamadığını söyledi.
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Videoyu kaldıran Twitch, geri adım atarak Kent'e e-posta yoluyla ulaştı.
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Videoda anormal unsurlar bulunmadığını belirten ekip, güvenlik ekibi içerisinde bulunan birinin daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için zor bir karar vererek videoyu kaldırdığını belirtti.
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"Sizin de emzirmenin müstehcen olmadığını ifade etmeniz gibi biz de aynı fikirdeyiz. Umarız bu, aklınızdaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırır. Yanlış olan hiçbir şey yapmadınız."
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Twitch, başka insanların da böyle bir durumla karşılaşmaması için hizmet koşullarının güncelleneceğini açıkladı.