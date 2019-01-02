Son Dakika Haberleri: Yedi Kez Aynı Kişiyle Cinsel İlişkiye Girenin Dileği Kabul Oluyor! İşte Dünyanın En İlginç Cinsel Gelenekleri

Yedi Kez Aynı Kişiyle Cinsel İlişkiye Girenin Dileği Kabul Oluyor! İşte Dünyanın En İlginç Cinsel Gelenekleri

1 saat önce

Cinsel ilişki, dünyanın birçok yerinde geleneklere bile konu olmuş durumda. Birbirinden ilginç bu geleneklerin, günümüzde çok az sayıda insan tarafından sürdürüldüğünü not etmekte fayda var. İşte ağzınızı açık bırakacak dünyanın en ilginç cinsel ilişki gelenekleri...

1
Endonezya: Aynı kişiyle 7 Kez Birlikte Olursan Dileklerin Gerçek Olur
Endonezya: Aynı kişiyle 7 Kez Birlikte Olursan Dileklerin Gerçek Olur
Endonezya'da Pon adı verilen bir kutlama var. Bu kutlama yılda yedi kez yapılıyor ve katılımcılar Java adasında kutsal bir dağa yolculuk ediyorlar. Burada insanlar cinsel ilişki yoluyla inançlarına göre şans ve bolluk diliyorlar. Yedi kez aynı kişiyle cinsel birliktelik yaşayan kişilerin dileklerinin kabul olacağına inanılıyor.
2
Güney Kore: Damat Falakası
Güney Kore: Damat Falakası
Güney Kore' de düğün töreninden hemen sonra, damat arkadaşları tarafından falakaya yatırılır ve ayaklarının altı kızarana kadar arkadaşları sopayla vurur! Bunun damadın cinsel performansını arttıracağı düşünülür. Yani çağ dışı ve tuhaf görünen cinsel gelenekler ve inanışlar sadece kabilelere özgü değil!
3
Antik Mısır: Nil'in Bereketi Firavunlara Bağlı
Antik Mısır: Nilin Bereketi Firavunlara Bağlı
Antik Mısır, cinselliğin en rahat ifade edilebildiği toplumlar arasındaydı. Antik Mısır'da Nil nehrinin gelgit etkisiyle taşması, bolluk tanrılarının orgazm olması ve boşalması anlamına geliyordu. Bir başka tuhaf inanış ise firavunlarla ilgili. O dönem tanrılarla eş görülen firavunlar tarım için suyun verimliliği artsın diye Nil Nehri'ne karşı mastürbasyon ayinleri düzenleniyordu.
4
Nijer: Bütün Kızlar Toplandık
Nijer: Bütün Kızlar Toplandık
Wodaabe, bir Nijer kabilesi. Aynı zamanda tabunun insanları olarak bilinen bu kabile, seremonileriyle de ünlü. Kabilede geleneksel olarak kişinin ilk evliliği ailesi tarafından düzenleniyor. Bu evlilik, aynı sülaleden bir kuzenle yapılıyor. Kabilenin erkekleri Gerevol festivalinde en güzel kıyafetleriyle sıraya dizilip kadınların onları seçmelerini bekliyorlar. Kadın ikinci eşini de bu şekilde seçiyor ve bu ikinci evlilik aşk evliliği olarak görülüyor.
5
Himalayalar: Çok Eşlilikle Gelen Miras
Himalayalar: Çok Eşlilikle Gelen Miras
Himalaya toprakları maalesef tarıma ve otlakçılığa çok uygun değil. Yani burada çok fazla tarım arazisi yok. Dolayısıyla aileler, erkek çocukları arasında bu toprakları bölüştürdüğünde her aileye çok az bir alan kalıyor. Bu sorunu da kadınların çok eşliliğiyle çözmüşler. Bir kadın, ailenin tüm erkek kardeşleriyle aynı anda evleniyor. Böylece tek aile olarak toprak bölüştürmek zorunda kalmıyorlar.
6
Kolombiya: Kimi Kime Çelme Atacak?
Kolombiya: Kimi Kime Çelme Atacak?
Colombia halkının Guajiro adında, tören niteliğinde yaptıkları bir dans var. Bu törende kadınlar ve erkekler birlikte dans ediyorlar. Bu dans esnasında eğer kadın dansçı erkek dansçıya çelme takarsa cinsel birleşme şarttır.
7
Tazmanya: Şahitler Eşliğinde Gerdek Gecesi
Tazmanya: Şahitler Eşliğinde Gerdek Gecesi
Tazmanya geleneklerine göre yeni evli çift, gerdeğe ilk düğün törenlerinde girerler ve bu, düğün davetlilerinin gözleri önünde gerçekleşir. Bize çok garip gelen bu gelenek, Tazmanya halkı için oldukça sıradan! Bu garip geleneğin bir benzeri Colombia'da da var. Fakat Colombia'da sadece yeni gelinin annesi çiftin gerdek gecelerine şahitlik ediyor.
8
Brezilya: Balıklar Hazır!
Brezilya: Balıklar Hazır!
Brezilya'da bulunan Mehinaku isimli bir köyde, erkekler balık avlayarak birlikte olmak istedikleri kadını tavlamaya çalışıyorlar. Ama bu yöntem, illa romantik bir ilişki yaşamak değil, günübirlik cinsel ilişki için de bile kullanılıyor. Kadınlar ise balıkların büyüklüğü ve lezzetine göre hangi partneri seçeceklerine karar veriyorlar.

»      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:05 

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YORUMLAR (5)
  • cengo: Muslumanda da hulle denen bir sey var ayrica islam alimleri bademleme denen bir seyden soz ederler buna ne dersiniz Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • DOĞAN: :) bir dinin oğruluğunu veya yanlışlığını tartışmayın. inananların neyi ne kadar göze aldığına bakın. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • çakaroğlu: Farkundamısınız bu adet ve gelenekler putperest ve diğer dinlere mahsus toplumlarda var.İslam dininde ve geleneğine böyle saçma adetler yoktur.Allah effetsin. Cevap Yaz 27 3 Yayından Kaldır


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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yedi Kez Aynı Kişiyle Cinsel İlişkiye Girenin Dileği Kabul Oluyor! İşte Dünyanın En İlginç Cinsel Gelenekleri
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