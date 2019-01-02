Yedi Kez Aynı Kişiyle Cinsel İlişkiye Girenin Dileği Kabul Oluyor! İşte Dünyanın En İlginç Cinsel Gelenekleri

1 Endonezya: Aynı kişiyle 7 Kez Birlikte Olursan Dileklerin Gerçek Olur Endonezya'da Pon adı verilen bir kutlama var. Bu kutlama yılda yedi kez yapılıyor ve katılımcılar Java adasında kutsal bir dağa yolculuk ediyorlar. Burada insanlar cinsel ilişki yoluyla inançlarına göre şans ve bolluk diliyorlar. Yedi kez aynı kişiyle cinsel birliktelik yaşayan kişilerin dileklerinin kabul olacağına inanılıyor.

2 Güney Kore: Damat Falakası Güney Kore' de düğün töreninden hemen sonra, damat arkadaşları tarafından falakaya yatırılır ve ayaklarının altı kızarana kadar arkadaşları sopayla vurur! Bunun damadın cinsel performansını arttıracağı düşünülür. Yani çağ dışı ve tuhaf görünen cinsel gelenekler ve inanışlar sadece kabilelere özgü değil!

3 Antik Mısır: Nil'in Bereketi Firavunlara Bağlı Antik Mısır, cinselliğin en rahat ifade edilebildiği toplumlar arasındaydı. Antik Mısır'da Nil nehrinin gelgit etkisiyle taşması, bolluk tanrılarının orgazm olması ve boşalması anlamına geliyordu. Bir başka tuhaf inanış ise firavunlarla ilgili. O dönem tanrılarla eş görülen firavunlar tarım için suyun verimliliği artsın diye Nil Nehri'ne karşı mastürbasyon ayinleri düzenleniyordu.

4 Nijer: Bütün Kızlar Toplandık Wodaabe, bir Nijer kabilesi. Aynı zamanda tabunun insanları olarak bilinen bu kabile, seremonileriyle de ünlü. Kabilede geleneksel olarak kişinin ilk evliliği ailesi tarafından düzenleniyor. Bu evlilik, aynı sülaleden bir kuzenle yapılıyor. Kabilenin erkekleri Gerevol festivalinde en güzel kıyafetleriyle sıraya dizilip kadınların onları seçmelerini bekliyorlar. Kadın ikinci eşini de bu şekilde seçiyor ve bu ikinci evlilik aşk evliliği olarak görülüyor.

5 Himalayalar: Çok Eşlilikle Gelen Miras Himalaya toprakları maalesef tarıma ve otlakçılığa çok uygun değil. Yani burada çok fazla tarım arazisi yok. Dolayısıyla aileler, erkek çocukları arasında bu toprakları bölüştürdüğünde her aileye çok az bir alan kalıyor. Bu sorunu da kadınların çok eşliliğiyle çözmüşler. Bir kadın, ailenin tüm erkek kardeşleriyle aynı anda evleniyor. Böylece tek aile olarak toprak bölüştürmek zorunda kalmıyorlar.

6 Kolombiya: Kimi Kime Çelme Atacak? Colombia halkının Guajiro adında, tören niteliğinde yaptıkları bir dans var. Bu törende kadınlar ve erkekler birlikte dans ediyorlar. Bu dans esnasında eğer kadın dansçı erkek dansçıya çelme takarsa cinsel birleşme şarttır.

7 Tazmanya: Şahitler Eşliğinde Gerdek Gecesi Tazmanya geleneklerine göre yeni evli çift, gerdeğe ilk düğün törenlerinde girerler ve bu, düğün davetlilerinin gözleri önünde gerçekleşir. Bize çok garip gelen bu gelenek, Tazmanya halkı için oldukça sıradan! Bu garip geleneğin bir benzeri Colombia'da da var. Fakat Colombia'da sadece yeni gelinin annesi çiftin gerdek gecelerine şahitlik ediyor.