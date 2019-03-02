Yemekteyiz'e 'Lob' Tartışmasıyla Damga Vurmuştu, Skandal Detay Dikkatlerden Kaçmadı
1 saat önce
Yemekteyiz yarışmasına 'Beyin lobu' tartışmasıyla damga vuran Esma Karaca'nın gerçek hayattaki mesleğine ilişkin bir detay 'Esma Karaca kurgu mu?' sorusunu akıllara getirdi.
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Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programı, son haftalarda 'best of' konseptiyle izleyici karşısına çıkmaya başladı. Program tarihinin en iyilerinin tekrar yarıştığı haftanın yarışmacılarından birisi de tesadüfen kurduğu "Ben de 5 tane beyin lobu var" cümlesiyle hafızlarda yer edinen Esma Karaca oldu.
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Pratik zekası ve açık sözlülüğüyün yanı sıra her oturduğu masada tabağını silip süpermesi ile tanınan Esma Hanım, kuralını bozmayarak bu hafta da çatal ve bıçağı bir kenara bırakıp tabağındaki börekleri elle yedi. Ancak Esma Hanım hakkındaki en dikkat çeken detay, gerçek hayattaki mesleği oldu.
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Esma Hanım ilk hafta, 'kalite kontrol uzmanı' olarak tanıtılmıştı. Ancak Karaca'nın 'best of' bölümündeki mesleği 'temizlik görevlisi' olarak gösterildi. Bu detay akıllara direkt 'Esma Karaca kurgu karakter mi?' sorusunu getirdi. Yarışmanın güvenilirliğini zedeleyen bu olayla ilgili ne yapım şirketinden ne de kanaldan henüz bir açıklama gelmedi.
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Esma Karaca, ilk yarıştığı hafta rakibiyle yaşadığı 'lob' tartışmasıyla hafızlarda yer edinmişti. Rakibine, "Siz benim beynimdeki lobları nereden biliyorsunuz? Ben beynimde lob olduğunu bilmiyorum" demiş ardından rakibi "Zeki insanlarda iki lob varmış" yanıtını verince "O zaman ben de 5 lob var" diyerek herkesi kahkahaya boğmuştu.
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Yemekteyiz'in yeni bölümünde 'lob' konusuna değinen Esma Karaca, şunları söylemişti;
"Lob konusunda çok eleştirildim. Bende 5 lob var. Herkeste 100 var, 1000 var. Maşallah herkes zeka küpü olmuş. Lobları kadar konuşsunlar, ilgilenmiyorum. Bunun mevzusu çok uzadı. Ben de bunu oturdum araştırdım. İnternetten baktım, lob yazdım ben çıktım o yüzden umursamadım. Çok da umurumda değil yani."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:28
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