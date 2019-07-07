Yemekteyiz'in dış sesi bakın kime ait!

1 Yemekteyiz'in dış sesi Türkiye'nin sevilen programlarından biri olan Yemekteyiz'in dış sesi, ünlü tiyatrocu Tarkan Koç'tan başkası değil.

2 Tarkan Koç Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ardından girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde okuduktan sonra 1997 yılında bu bölümü bitirdi. Maltepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini yaptı. Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde Doktora öğrenimi gördü.

3 Ressam Bob Bir dönem TRT'de ekranlara gelen ve birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen Resim Sevinci programının ressamı Bob Ross herkesin gönlüne taht kurmuştu. Ressam olmak isteyenlere ilham veren Bob Ross'u Türkiye'de seslendiren isim bakın kim çıktı.

4 Burçin Oraloğlu Seslendiren kişi, Aşk-ı Memnu dizisinde Çetin Özder karakterine hayat veren Burçin Oraloğlu'ndan başkası değil. Oraloğlu, TRT'de uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak görev yaptı. Aynı zamanda tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen.

5 Donald Duck Çoğunlukla denizci gömleği, şapka ve kırmızı bir papyon giyen fakat hiçbir zaman pantolon giymeyen efsane karakteri ise usta oyuncu Naci Taşdögen seslendirmiştir.

6 Naci Daşdögen 56 yaşındaki usta oyuncu Naci Taşdöğen, İstanbul Anadolu ve Yapı Meslek Lisesi mezunudur. Ardından 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

7 Gargamel Şirinler'in korkulu rüyası olan Gargamel'i ise Kurtlar Vadisi dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Atilla Olgaç seslendirmiştir.