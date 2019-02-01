Son Dakika Haberleri: Yemekteyiz'in Dış Sesinin Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı!

Yemekteyiz'in Dış Sesinin Kime Ait Olduğu Ortaya Çıktı!

26 dakika önce

Yemekteyiz programının çok merak edilen dış sesinin kimliği ortaya çıktı. Dış sesin kime ait olduğunu görenlerin çoğu ise "Hiç hayal ettiğim gibi değil." yanıtını verdi. İşte hep merak ettiğimiz o seslendirme sanatçıları...

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Yemekteyiz'in dış sesi
Yemekteyizin dış sesi

Herkesin merak ettiği isimlerden biri ise Yemekteyiz'in dış sesi.
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Yıllardır Yemekteyiz gibi pek çok programın dış sesliğini yapan Tarkan Koç'un görüntüsü ifşa oldu. Koç'u görenler, "Hiç hayal ettiğimiz gibi değil." demeden edemedi.
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Yemekteyiz programının dış seslendirmesini yapana kişi Tarkan Koç.
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Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ardından girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde okuduktan sonra 1997 yılında bu bölümü bitirdi.
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Maltepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini yaptı. Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde Doktora öğrenimi gördü.
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Ressam Bob'u seslendiren Türk
Ressam Bobu seslendiren Türk
Bir dönem TRT'de ekranlara gelen ve birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen Resim Sevinci programının ressamı Bob Ross herkesin gönlüne taht kurmuştu.
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Ressam olmak isteyenlere ilham veren Bob Ross'u Türkiye'de seslendiren isim bakın kim çıktı.
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Seslendiren kişi, Aşk-ı Memnu dizisinden hemencik hatırlayacağınız Firdevs Yöreoğlu'nun cazibesine kapılan Çetin Özder'den başkası değil!
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TRT'de uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak görev yapan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve aynı zamanda yönetmen olan Burçin Oraloğlu.
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Pokemon Ash Ketchum - Ahmet Taşar
Pokemon Ash Ketchum - Ahmet Taşar
Genç seslendirme sanatçılarındandır. Seslendirdiği isimler arasında; Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Tobey Maguire, Chris Pine, Jake Gyllenhaal gibi ünlü isimler yer almaktadır. Ayrıca Pokemon çizgi film serisinde Ash Ketchum karakterinin seslendirmesini yapmıştır.
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Atilla Olgaç
Atilla Olgaç
Şirinler çizgi filminde Gargamel'i seslendirmiştir.
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Naci Taşdögen
Naci Taşdögen
Bu sesi eminiz ki hepiniz hatırlıyorsunuz! Sevimli Kahramanlardan Donald Duck'u seslendirmiştir.

»      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:33 

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