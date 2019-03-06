Yeni Doğan Bebeğin Doktora Yaptığı Hareket Sosyal Medyayı Salladı

Binlerce beğeniye ve paylaşıma neden olan bu olağanüstü an Vietnam'da bulunan bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çekildi.

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Sosyal medya kullanıcıları sevimli görüntüler hakkında yorum yapmaya istekliydi, bazıları ise bebeğin hemen yemek istediğini belirtirken bazıları bu anı yılın fotoğrafı olarak adlandırdı. En çok beğenilen ise, 'Seninle daha işim bitmedi, gidemezsin' yorumu oldu.