Son Dakika Haberleri: Yeni Doğan Bebeğin Doktora Yaptığı Hareket Sosyal Medyayı Salladı

Yeni Doğan Bebeğin Doktora Yaptığı Hareket Sosyal Medyayı Salladı

1 saat önce

Vietnam'da Phuong Châu hastanesinde yeni doğan bir bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu anlar sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı. İşte o görüntü...

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Binlerce beğeniye ve paylaşıma neden olan bu olağanüstü an Vietnam'da bulunan bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çekildi.
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Vietnam'daki Phuong Châu Hastanesi'ndeki bebeğin doktor önlüğüne sıkı sıkı tutunduğu sevimli anlar, ikisi arasında özel bir bağ oluştuğu için binlerce internet kullanıcısının kalbine dokundu.
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Sosyal medya kullanıcıları sevimli görüntüler hakkında yorum yapmaya istekliydi, bazıları ise bebeğin hemen yemek istediğini belirtirken bazıları bu anı yılın fotoğrafı olarak adlandırdı. En çok beğenilen ise, 'Seninle daha işim bitmedi, gidemezsin' yorumu oldu.
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Hastanenin paylaştığı fotoğrafta bebeğin kimliği açıklanmazken yine sosyal medya kullanıcıları kendisine 'patron bebek' adını verdi.

»      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:56 

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