Yeni Gelin'in Bella'sına 3 günde 3 kilo verdiren dert!

1 Yeni Gelin dizisinde canlandırdığı 'Bella' karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran güzel oyuncu Jessica May, şu sıralar zor günler geçiriyor.

2 Eşi Hüseyin Kara'yı geçtiğimiz günlerde askere uğurlayan May, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

3 Bir yıl önce dünyaevine girdiği eşi Hüseyin Kaya'yı uğurlamanın kendisi için oldukça zor olduğunu söyleyen güzel oyuncu, şu sözleri söyledi:

4 "Bedelli askerlik yapıyor. Kısa dönem olmasına rağmen, burada yabancı olduğum ve yalnız kaldığım için onu çok özledim.''

5 ''Benim ailem, her şeyim o. Gideli 3 gün olmasına rağmen 3 kilo verdim. Ben bu tarz durumlardan çok etkileniyorum." dedi.

6

7

8

9