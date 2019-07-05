Son Dakika Haberleri: Yeni Gelin'in Bella'sına 3 günde 3 kilo verdiren dert!
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Yeni Gelin'in Bella'sına 3 günde 3 kilo verdiren dert!

1 saat önce

Yeni Gelin dizisindeki Bella karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran Brezilyalı oyuncu Jessica May, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan May, eşinin askere gitmesinden dolayı çok yalnız hissettiğini ve üzüntüden 3 günde 3 kilo verdiğini anlattı.

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Yeni Gelin dizisinde canlandırdığı 'Bella' karakteriyle milyonların gönlüne taht kuran güzel oyuncu Jessica May, şu sıralar zor günler geçiriyor.
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Eşi Hüseyin Kara'yı geçtiğimiz günlerde askere uğurlayan May, önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
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Bir yıl önce dünyaevine girdiği eşi Hüseyin Kaya'yı uğurlamanın kendisi için oldukça zor olduğunu söyleyen güzel oyuncu, şu sözleri söyledi:
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"Bedelli askerlik yapıyor. Kısa dönem olmasına rağmen, burada yabancı olduğum ve yalnız kaldığım için onu çok özledim.''
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''Benim ailem, her şeyim o. Gideli 3 gün olmasına rağmen 3 kilo verdim. Ben bu tarz durumlardan çok etkileniyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:55 
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