Son Dakika Haberleri: Yeni Kiraladığı Evin, Zemininde Bulduğu Gizli Kapağın Altından Çıkan Şoke Etti

Yeni Kiraladığı Evin, Zemininde Bulduğu Gizli Kapağın Altından Çıkan Şoke Etti

1 saat önce

İngiltere'de yeni bir daireye taşınan İrlandalı Daniel, banyonun girişindeki zeminde keşfettiği kapağın altından çıkan deponun, aslında bir zindan olduğunu fark edince evi tuttuğuna pişman oldu.

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İrlandalı Daniel Carley, İngiltere'de yeni bir daireye taşındı ve bu evi tanıtmak amacıyla video kaydı yapmaya karar verdi.
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Çok iyi bir daireye yerleştiğini düşünüyordu. Ufak ama kullanışlıydı. Mutfak ve oturma odası oldukça yüksek tavanlıydı.
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Ters dubleks şeklindeki evin üst katında sadece bir yatak ve tavana full döşenmiş ayna vardı. Bu İrlandalı genç için gayet uygundu.
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Fonksiyonel bir duş kabini vardı. Tam o anda banyonun gişrişindeki zeminde bir kapak olduğunu keşfetti.
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Kira kontratında böyle bir detay yoktu.
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Açmaya karar verdi.
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Karşısına bazı aletler ve eski boya tenekeleri için bir depo çıktığını düşündü. Fakat depoyu incelediğinde aşağı inen bir merdiven olduğunu keşfetti.
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Karşısına bir zindan çıktı.
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İlk başta şansına inanamayan genç, heyecanından deliye döndü.
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Arkadaşıyla içeriye girdiğinde 19. yüzyıldan kalma bir koridor ve kapak düzeneği buldu. Yukarı baktıklarında çökmekte olan bir tavan veya yeni bir gizli yer gördüler.
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Duvarda bir grafiti vardı. Daha önce son 10 yılda insanlar burada bulunmuş olmalıydı.
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Bodrum alanı epey genişti. Biraz nemli olsa da sağlam bir zemindeydi. Köşede yatak ya da koltuk olabilecek taştan bir blok vardı.
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Odanın ortasında yumuşak toprağın olduğu bir delik buldular. Muhtemelen daha önce burada bulunanların iziydi.

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Odasına geri dönerken merdivenlerin tadilattan geçtiğini fark etti. Fakat burası kira kontratında yazmıyordu. Tek başına yaşamak Daniel'e ürküntü verecekti.

»      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:21 

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