Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Camilere Dalıp Onlarca Kişiyi Katleden Teröristin Silah Analizi

Yeni Zelanda'da Camilere Dalıp Onlarca Kişiyi Katleden Teröristin Silah Analizi

25 dakika önce

Yeni Zelanda'da saldırı düzenleyen Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın, silahların üzerine yazdığı ifadelerde daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği savaşların isimleri yer alıyor. İşte o isimler ve detaylı silah analizi...

1
Katliam da kullanıldığı silahın üzerinde 'Türk Yiyici' ifadesi dikkati çekti.
2
Anton Lundin Petterson
Anton Lundin Petterson
İsveç'te Star Wars savaşçıları gibi giyinerek elinde kılıçla okula gelen göçmen kökenli çocukların ağırlıklı olduğu sınıfları hedef alıp 2 kişiye öldüren öğrenci Anton Lundin Pettersson'un ismi de silahın üzerinde yazıyor.
3
Alexandre Bissonnette
Alexandre Bissonnette
Kanada'da 2017'de bir camiye saldırarak altı kişiyi öldürmekten suçlu bulunan 29 yaşındaki Alexandre Bissonnette'in ismi de silahın üzerinde yazıyor.
4
Antonio Bragadin
Antonio Bragadin
II. Mehmed'in 1456 Belgrad Kuşatması sırasında Osmanlı kuvvetlerinin yenilmesinde oynadığı rolle daha sonraki yüzyıllarda Macar ulusal kahramanı olarak anılan Hunyadi Yanoş'un ismi yazıyor. Magosa'da anlaşmaya ihanet ederek Türk esirleri şehit eden, Venedikli komutan
5
1683/ Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Viyana Kuşatması tarihi
1683/ Osmanlı İmparatorluğunun 2. Viyana Kuşatması tarihi
Belgrad Kuşatması Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında şehir Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu hakimiyetine girdi. 1189 - 3. Haçlı Seferi'nde Akka'nın kuşatılması 1621 - Hotin Antlaşması
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»      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:58 

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