Yeni Zelanda'da Camilere Dalıp Onlarca Kişiyi Katleden Teröristin Silah Analizi

1 Katliam da kullanıldığı silahın üzerinde 'Türk Yiyici' ifadesi dikkati çekti.

2 Anton Lundin Petterson İsveç'te Star Wars savaşçıları gibi giyinerek elinde kılıçla okula gelen göçmen kökenli çocukların ağırlıklı olduğu sınıfları hedef alıp 2 kişiye öldüren öğrenci Anton Lundin Pettersson'un ismi de silahın üzerinde yazıyor.

3 Alexandre Bissonnette Kanada'da 2017'de bir camiye saldırarak altı kişiyi öldürmekten suçlu bulunan 29 yaşındaki Alexandre Bissonnette'in ismi de silahın üzerinde yazıyor.

4 Antonio Bragadin II. Mehmed'in 1456 Belgrad Kuşatması sırasında Osmanlı kuvvetlerinin yenilmesinde oynadığı rolle daha sonraki yüzyıllarda Macar ulusal kahramanı olarak anılan Hunyadi Yanoş'un ismi yazıyor. Magosa'da anlaşmaya ihanet ederek Türk esirleri şehit eden, Venedikli komutan

5 1683/ Osmanlı İmparatorluğu'nun 2. Viyana Kuşatması tarihi Belgrad Kuşatması Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu önderliğindeki kuşatma sonrasında şehir Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu hakimiyetine girdi. 1189 - 3. Haçlı Seferi'nde Akka'nın kuşatılması 1621 - Hotin Antlaşması

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