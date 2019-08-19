Son Dakika Haberleri: Yer: İstanbul! İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğu bu kapının önünde, şimdilerde upuzun kuyruklar oluşuyor!
Son Dakika Fotogaleri

Yer: İstanbul! İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğu bu kapının önünde, şimdilerde upuzun kuyruklar oluşuyor!

1 saat önce

Sosyal medyada büyük ilgi gören ''Nadir Tarihi Fotoğraflar'' sayfası, ziyaretçilerini zaman makinesine sokarak, baktıkça iç geçirten harika zamanlara ışınlıyor.

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Galata Kulesi önünde İngiliz askerleri/ 1919
Galata Kulesi önünde İngiliz askerleri/ 1919
Kapısında bir dönem İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğu Galata Kulesi, günümüzde en üst katına çıkıp, İstanbul'un doyumsuz manzarasını izlemek isteyen yüzlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Bu sokakta uzun kuyrukların oluşmadığı bir ana şahit olmak neredeyse imkansız, öyle değil mi?
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Okmeydanı Hacı Beşir Ağa nişan taşı İstanbul 1950
Okmeydanı Hacı Beşir Ağa nişan taşı İstanbul 1950
Fotoğrafta, düşünceli bir çocuğun uçsuz bucaksız bir tarla önünde oturduğunu görüyorsunuz. Fakat fotoğraftaki bölgenin şimdiki halini görünce, içinizin burkulacağına neredeyse eminiz...
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Evet, yanlış görmüyorsunuz. Bakınca bile nefesinizi açan cennet arazinin yerinde, şimdilerde baştan savma dikilmiş birkaç bina bulunuyor... Tek bir renksiz fotoğrafıyla bile kendine hayran bırakan bu tarihi alan, insanoğlunun barınma güdüsünün kurbanı olmuş...
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Belediye başkanı Abdülkadir Cizrelioğlu ve belediye çalışanları. Diyarbakır/ 1940
Belediye başkanı Abdülkadir Cizrelioğlu ve belediye çalışanları. Diyarbakır/ 1940
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Ünlü Kurukahveci Mehmet Efendi. İstanbul/ 1933
Ünlü Kurukahveci Mehmet Efendi. İstanbul/ 1933
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Eminönü, Yeni Cami önü. İstanbul/ 1960
Eminönü, Yeni Cami önü. İstanbul/ 1960
7
Beypazarı yöresel kıyafetler içinde modern bir çift./ Ankara 1938
Beypazarı yöresel kıyafetler içinde modern bir çift./ Ankara 1938
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Bir ortaokul öğretmeni ve öğrencileri. Malatya/ 1930
Bir ortaokul öğretmeni ve öğrencileri. Malatya/ 1930
9
Taksim stadında maç izleyen taraftarlar. İstanbul/ 1934
Taksim stadında maç izleyen taraftarlar. İstanbul/ 1934
10
1920'lerin İstanbul'unda bir anne ve oğlu.
1920lerin İstanbulunda bir anne ve oğlu.
11
Sultanahmet Meydanı. İstanbul/ 1957
Sultanahmet Meydanı. İstanbul/ 1957


Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:53 
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