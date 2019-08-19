Yer: İstanbul! İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğu bu kapının önünde, şimdilerde upuzun kuyruklar oluşuyor!

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Galata Kulesi önünde İngiliz askerleri/ 1919

Kapısında bir dönem İngiliz askerlerinin nöbet tuttuğu Galata Kulesi, günümüzde en üst katına çıkıp, İstanbul'un doyumsuz manzarasını izlemek isteyen yüzlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Bu sokakta uzun kuyrukların oluşmadığı bir ana şahit olmak neredeyse imkansız, öyle değil mi?