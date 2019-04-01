Yerel Seçim Sonuçlarına Göre Hangi İlde, Hangi Aday Kazandı?

1 Çanakkale Çanakkale Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ülgür Gökhan seçildi.

2 Malatya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

3 Tokat Tokat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu kazandı.

4 Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.





5 Rize Rize Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı

6 Niğde Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Emrah Özdemir 26 bin oyla kazandı.

7 Bilecik Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Semih Şahin kazandı.





8 Sinop Sinop Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Barış Ayhan kazandı.

9 Burdur Burdur Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı. (Ak Parti'den CHP'ye geçti.)

10 Bolu: Bolu'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li aday Tanju Özcan seçimi kazandı.

11 Sivas: Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.

12 Kars: Kars ili, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den HDP adayı Ayhan Bilgen’e geçti.

13 Artvin Artvin'de Demirhan Elçin belediye başkanı seçildi. Artvin el değiştiren illerden biri oldu. AK Parti'den CHP'ye geçti. Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Demirhan Elçin kazandı.





14 Ordu Ordu'da seçimin galibi açık ara farkla AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.

15 Ağrı Ağrı'da seçimlerin galibi AK Parti adayı Savcı Sayan oldu.

16 Bitlis Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

17 Kilis Kilis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

18 Şırnak Şırnak'ta resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka kazandı.

19 Ardahan Ardahan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Faruk Demir kazandı.

20 Tunceli Tunceli Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

21 Mardin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Ahmet Türk kazandı.

22 Osmaniye Osmaniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Kadir Kara kazandı.

23 Trabzon Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

24 Adıyaman Adıyaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Süleyman Kılınç kazandı.

25 İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin Adayı Mustafa Tunç Soyer oldu.

26 Kastamonu Kastamonu Belediye Başkanlığını kesinolmayan sonuçlara göre, MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.

27 Iğdır Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

28 Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı.

29 Diyarbakır Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.

30 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı.

31 Gümüşhane Gümüşhane Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut belediye başkanı ve AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.





32 Bartın Bartın'da Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.

33 Sakarya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

34 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazandı.

35 Kırşehir Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı ve CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanlığı binası önünde partililere hitap etti.

36 Edirne Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Recep Gürkan kazandı.





37 Tekirdağ Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Kadir Albayrak kazandı.

38 Aydın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.

39 Hakkari Hakkari Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Cihan Karaman kazandı.

40 Elazığ Elazığ Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.

41 Antalya Antalya'da resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li Muhittin Böcek kazandı.

42 Batman Batman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Mehmet Demir kazandı.

43 Çorum Çorum Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın seçildi.

44 Zonguldak Zonguldak'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Selim Alan kazandı.

45 Bingöl Bingöl'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

46 Siirt Siirt Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı.

47 Konya Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.

48 Karabük Karabük Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden MHP adayı Rafet Vergili kazandı.

49 Yozgat Yozgat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Celal Köse kazandı.

50 Bursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş kazandı

51 Isparta Isparta Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin Adayı Şükrü Başdeğirmen'in (fotoğrafta) kazanması nedeniyle kutlama yapıldı. Kaymakkapı Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve parti flamaları sallayarak, slogan attı ve araç konvoyu oluşturdu.

52 Mersin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Vahap Seçer kazandı.

53 Adana Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını CHP Adayı Zeydan Karalar kazandı.

54 Hatay Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin Adayı Lütfü Savaş kazandı.

55 Çankırı Çankırı Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Hakkı Esen seçildi.