Yerel Seçim Sonuçlarına Göre Hangi İlde, Hangi Aday Kazandı?

1
Çanakkale
Çanakkale Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ülgür Gökhan seçildi.
2
Malatya
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.
3
Tokat
Tokat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu kazandı.
4
Gaziantep
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.
5
Rize
Rize Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı
6
Niğde
Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Emrah Özdemir 26 bin oyla kazandı.
7
Bilecik
Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Semih Şahin kazandı.
8
Sinop
Sinop Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Barış Ayhan kazandı.
9
Burdur
Burdur Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı. (Ak Parti'den CHP'ye geçti.)
10
Bolu:
Bolu'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li aday Tanju Özcan seçimi kazandı.
11
Sivas:
Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.
12
Kars:
Kars ili, resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den HDP adayı Ayhan Bilgen’e geçti.
13
Artvin
Artvin'de Demirhan Elçin belediye başkanı seçildi. Artvin el değiştiren illerden biri oldu. AK Parti'den CHP'ye geçti. Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Demirhan Elçin kazandı.
14
Ordu
Ordu'da seçimin galibi açık ara farkla AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.
15
Ağrı
Ağrı'da seçimlerin galibi AK Parti adayı Savcı Sayan oldu.
16
Bitlis
Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
17
Kilis
Kilis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.
18
Şırnak
Şırnak'ta resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka kazandı.
19
Ardahan
Ardahan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Faruk Demir kazandı.
20
Tunceli
Tunceli Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.
21
Mardin
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Ahmet Türk kazandı.
22
Osmaniye
Osmaniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Kadir Kara kazandı.
23
Trabzon
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.
24
Adıyaman
Adıyaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Süleyman Kılınç kazandı.
25
İzmir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin Adayı Mustafa Tunç Soyer oldu.
26
Kastamonu
Kastamonu Belediye Başkanlığını kesinolmayan sonuçlara göre, MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.
27
Iğdır
Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.
28
Şanlıurfa
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül kazandı.
29
Diyarbakır
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.
30
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı.
31
Gümüşhane
Gümüşhane Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut belediye başkanı ve AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.
32
Bartın
Bartın'da Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.
33
Sakarya
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.
34
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazandı.
35
Kırşehir
Kesin olmayan sonuçlara göre Kırşehir Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı ve CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanlığı binası önünde partililere hitap etti.
36
Edirne
Edirne Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Recep Gürkan kazandı.
37
Tekirdağ
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Kadir Albayrak kazandı.
38
Aydın
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.
39
Hakkari
Hakkari Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Cihan Karaman kazandı.
40
Elazığ
Elazığ Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.
41
Antalya
Antalya'da resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'li Muhittin Böcek kazandı.
42
Batman
Batman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Mehmet Demir kazandı.
43
Çorum
Çorum Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın seçildi.
44
Zonguldak
Zonguldak'ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Selim Alan kazandı.
45
Bingöl
Bingöl'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.
46
Siirt
Siirt Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı.
47
Konya
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.
48
Karabük
Karabük Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden MHP adayı Rafet Vergili kazandı.
49
Yozgat
Yozgat Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Celal Köse kazandı.
50
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Alinur Aktaş kazandı
51
Isparta
Isparta Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin Adayı Şükrü Başdeğirmen'in (fotoğrafta) kazanması nedeniyle kutlama yapıldı. Kaymakkapı Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve parti flamaları sallayarak, slogan attı ve araç konvoyu oluşturdu.
52
Mersin
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Vahap Seçer kazandı.
53
Adana
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını CHP Adayı Zeydan Karalar kazandı.
54
Hatay
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin Adayı Lütfü Savaş kazandı.
55
Çankırı
Çankırı Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Hakkı Esen seçildi.
56
Muş
Muş'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığı görevini ikinci kez AK Partili Feyat Asya kazandı.