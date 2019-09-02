Yeşilçam'ın ateşli güzeli meğer erkekmiş! İşte erkek doğup cinsiyet değiştiren ünlü kadınlar

1 Emel Aydan Bugünün birçok orta yaşlı erkeğinin hayallerini süsleyen bu çekici kadın, aslında doğuştan bir erkekti. İşin ilginç tarafı; rol arkadaşları da izleyiciler de bu durumu bilmiyordu.

2 Gerçek adı Erdoğan Kaşif'ti. 20'li yaşlarında Avrupa'da cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Daha sonra İtalya ve İsviçre'de Rita Santiago ismiyle striptizcilik yapmaya başladı. 1970'li yılların ortalarında ülkemize geri döndü ve bir yandan sahneye çıkarken bir yandan da erotik filmlerde yer almaya başladı. Yeşilçam'ın transeksüel yıldızı olarak anılıyordu.

3 Babası Hüseyin Kaşif de bir Yeşilçam oyuncusuydu.

4 Bülent Ersoy 14 nisan 1981, salı sabahı İngiltere'nin Başkenti Londra'da Charring Cross hastanesinde geçirdiği ameliyatla cinsiyet değiştirdi.

5 Daha önce doğum günlerini kutlamayan ünlü şarkıcı, kadınlık ameliyatı olup Türkiye'ye döndükten sonra 9 haziran 1981'de 29. yaş gününde küçük bir parti verdi ve bunun 1. yaş günü olduğunu söyledi.

6 Rüzgar Erkoçlar Daha önce kadın pedi reklamlarında ve Emret Komutanım dizisinde oynayan güzeller güzeli Nil Erkoçlar, önce cinsel tercihini açıkladı ve birkaç ay sonra cinsiyet değiştirdi.

7 Erkek olduktan sonra aşkı bulan Rüzgar Erkoçlar, makyaj artisti Tuğba ile dünyaevine girdi.

8 Selin Ciğerci Sosyal medyanın fenomeni olarak tanıdığımız Selin Ciğerci, aslında erkek olarak doğdu. Ciğerci, sosyal medyada Bebek Okan adıyla ünlenmişti. 25 yaşında geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Selin Ciğerci'nin babası tekstil ile uğraşıyordu ve ünlü bir hazır giyim firmasının sahibiydi. Babasıyla küsünce evden kaçtı. Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirme ameliyatını Türkiye'nin en ünlü futbolculardan birinin yaptırdığını itiraf etti. Ciğerci, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesinde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: Tezgahtarlık, korsan taksicilik derken Taksim-Şişli hattında çalışmaya başladım. O yolda gördüğünüz insanlardan biri de bendim. Başka çarem yoktu. Bir gün Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biriyle tanıştım. Birbirimize aşık olduk.

9 Bana yurt dışından doktor getirtti. Artık ailemle de babamla da barıştım. Erkek kardeşimin düğününe hep birlikte gittik.

10 Selin Ciğerci şimdi Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile birlikte...

11 Ayta Sözeri Almanya doğumlu, orta halli bir ailede dünyaya geldi. Her ataerkil toplumda olduğu gibi babası evden ayrılmasını istedi. Hamburgercide çalışıp, üniversitede okumaya başladı.