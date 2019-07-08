Yeşilçam'ın ilk kadın yıldızıydı, ekmek parası için bulaşıkçı oldu!

1 Cahide sonku, 27 Aralık 1919 yılında Yemen'de dünyaya geldi. Henüz genç bir balerinken ünlü yönetmen Muhsin Ertuğrul tarafından keşfedildi.

2 Doğal güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Sonku, Muhsin Ertuğrul''un yetenekli ve güzel bulduğu nadir öğrencilerdendi. Bu nedenle Ertuğrul''un eşi Neyyire Hanım kocasının Sonku''ya olan ilgisini hep çok kıskandı.

3 Halbuki Sonku, yönetmen Muhsin Ertuğrul'a karşı Neyyire Hanım'ın düşündüğü gibi bir gönül bağı hissetmiyordu. Öyle ki Neyyire Hanım öldüğünde Muhsin Ertuğrul, Sonku'ya evlilik teklifi etti fakat Sonku kabul etmedi.

4 Aradığı aşkı bir türlü bulamayan bulamayan güzel yıldız, zengin iş insanı İhsan Doruk'la dünyaevine girdi ve Ender Doruk isimli bir de kız çocukları oldu.

5 Sonku'nun kızı Ender Doruk, o dönem yaşanan miras kavgaları nedeniyle yurt dışına gitti ve aile servetini elinin tersiyle itti.

6 Sonralarda iş insanı İhsan Doruk'tanda boşanan Sonku, henüz 14 yaşındayken rol aldığı 'Söz Bir Allah Bir' filmiyle büyük beğeni toplamıştı. Yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul'un üstlendiği filmde Sonku'nun başrolü, Muhsin Ertuğrul'un ona olan aşkı nedeniyle kaptığı iddia edilse de, Sonku başarılı oyunculuğuyla birçok çirkin dedikoduyu savuşturuyordu.

7 Erkeklerin kendisine para harcamasından mutluluk duyduğunu her fırsatta dile getiren Sonku, eşi İhsan Doruk'tan boşandıktan sonra bir film yazıhanesi kurarak hayata tutunmaya çalıştı.

8 Cahide Sonku, Zeki Müren'in ilk filmi Beklenen Şarkı'nın hem yönetmenliğini hemde başrol oyunculuğunu üstlenen olağanüstü yetenekli bir kadındı.

9 Ancak Sonku, gelir elde etmek için açtığı film yazıhanesinin, içindeki filmlerle beraber cayır cayır yanmasıyla ciddi bir bunalıma girdi ve çareyi alkolde buldu.





10 Bir dönem ekranların aranan yüzü olan Sonku, para bulamadığında boş içki şişelerini bile satmaya çalıştı...

11 Keşfettiği cevherin düştüğü acınası duruma kahrolan Muhsin Ertuğrul, Sonku'ya Şehir Tiyatroları'nda iş verdi fakat Sonku, gün boyu alkolün etkisinde olduğu için oyunlara çıkamadı.

12 Çevresindekilerin çabasıyla da hayata tutunamayan Sonku, en son Beyoğlu'nda bir lokantada bulaşıkçılık yaparken görüntülendi.

13 Bir zamanların yetenekli ve güzeller güzeli Sonku'su, son nefesini bir arkadaşının evinde yoksulluk içinde yaşarken verdi...

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