Yeşilçam'ın Zamana Meydan Okuyan Güzeli Aydan Şener'in Bir de Kızına Bakın!
44 dakika önce
1981 Türkiye güzeli, oyuncu ve eski manken Aydan Şener, zarifliği ve duruşuyla hafızalara kazındı. Şener'in güzeller güzeli bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? İşte Aydan Şener'in kendi gibi oyunculuk yapan kızı Ecem Akbin...
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1981 Türkiye güzeli, oyuncu ve eski manken Aydan Şener'in bir de kızı Ecem Akbin'e bakın.
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Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı mezunu olan Ecem Akbin Akademi 35buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı ve ilk deneyimini Star Tv ekranlarında yayınlanan Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile yaşadı.
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2018 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Darısı Başımıza" isimli dizide 3. bölümden itibaren rol almaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:39
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