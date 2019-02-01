Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso Şimdi Nerede, Ne Yapıyor?

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Bir zamanların rekortmen dizisi Yılan Hikayesi, Kürşat'tan Gülsüm'e; Rambo Berk'ten Çaycı Avni'ye onlarca unutulmaz karakteri hayatımıza soktu. O isimlerden biri de 'Yunan güzel Eleni' olarak izleyici karşısına çıkan Katerina Moutsatso idi.
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Katerina Moutsatsos 1972 doğumlu yani 47 yaşında!
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Babası Kaliforniya'daki Deniz Yüksek Lisans Okulu'nda görevli olan Katerina, Atina'da büyüdü.
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6 yaşında klasik bale eğitimine başlayan Katerina, Sorbonne üniversitesi tiyatro bölümü'nde okudu. Ana dili Yunanca'nın yanı sıra, iyi derecede İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve Almanca biliyor...
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1995 yılındaki Horismenoi me Paidia ile oyunculuk macerasına başlayan Katerina, 2005'te bu kez 'Yabancı Damat' ile Türk izleyicisinin karşısına çıktı.
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Charles Como ile nikah masasına oturan Katerina Moutsatso 2017 şubat ayında anne oldu.
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Şu sıralar eşi ile birlikte Los Angeles'da yaşayan Katerina, reklam filmlerinde boy göstermeye devam ediyor.