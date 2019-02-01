Son Dakika Haberleri: Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso Şimdi Nerede, Ne Yapıyor?

Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso Şimdi Nerede, Ne Yapıyor?

1 saat önce

90'lı yıllara damga vuran yapımlar Yılan Hikayesi'nin Eleni'si şimdilerde çok değişti. İşte son hali..

1
Bir zamanların rekortmen dizisi Yılan Hikayesi, Kürşat'tan Gülsüm'e; Rambo Berk'ten Çaycı Avni'ye onlarca unutulmaz karakteri hayatımıza soktu. O isimlerden biri de 'Yunan güzel Eleni' olarak izleyici karşısına çıkan Katerina Moutsatso idi.
2
Katerina Moutsatsos 1972 doğumlu yani 47 yaşında!
3
Babası Kaliforniya'daki Deniz Yüksek Lisans Okulu'nda görevli olan Katerina, Atina'da büyüdü.
4
6 yaşında klasik bale eğitimine başlayan Katerina, Sorbonne üniversitesi tiyatro bölümü'nde okudu. Ana dili Yunanca'nın yanı sıra, iyi derecede İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve Almanca biliyor...
5
1995 yılındaki Horismenoi me Paidia ile oyunculuk macerasına başlayan Katerina, 2005'te bu kez 'Yabancı Damat' ile Türk izleyicisinin karşısına çıktı.
6
Charles Como ile nikah masasına oturan Katerina Moutsatso 2017 şubat ayında anne oldu.
7
Şu sıralar eşi ile birlikte Los Angeles'da yaşayan Katerina, reklam filmlerinde boy göstermeye devam ediyor.
8
9
10
11
12
13
14
15
16

»      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:35 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (2)


Diğer Galeriler

Ünlü Şarkıcıyı Yüzüne Dövme Yaptıran Kelsy Karter, Dalga Konusu Olan Dövmesiyle İlgili İlk Kez Konuştu! 'Adam Gibi Adam' Şarkısıyla 2000'li Yıllara Damga Vuran Lara'nın Son Hali Şoke Ediyor! Sadece 40 Gün Evli Kaldı! 20 Yıl Önce Bugün Aramızdan Ayrılan Barış Manço'ya Dair Bilmeniz Gereken Her şey Fotoğraftaki Genç Kızın, Kim Olduğunu Duyan Şaşıp Kalıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 16:46:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso Şimdi Nerede, Ne Yapıyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]