Yılbaşı Gecesi Neden Kırmızı Külot Giyilir?
1 saat önce
Yılbaşında kırmızı külot giymek dillere destan olmuş bir gelenektir. Peki, bu gelenek neyi ifade eder, anlamı nedir hiç merak ettiniz mi? İşte kırmızı külodun şans getirme hikâyesi...
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Hikayesi oldukça eski zamanlara dayanan kırmızı külotlar, 1956 yılında iflas eden Amerikalı bir iç çamaşırı satıcısı Henry George'un başının altından çıktı.
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George, kadınların sütyen ve külotları takım olarak kırmızı renkte alırken, tek külot alanların sadece siyah ya da beyaz renkleri tercih ettiklerini fark etti.
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Hemen çalışanlarıyla bir toplantı düzenleyen George, kırmızı külotları satmak için bir strateji geliştirdi.
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Yılbaşından bir hafta önce üç yıldır satamadığı kırmızı külotları yakın çevresindeki kadınlara hediye ederek, bunun onlara şans getireceğini söyledi.
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31 Aralık günü George'un deposunda kalan kırmızı külotların hepsi tükenirken, kırmızı külotların şans getireceği kulaktan kulağa yayıldı ve gelenek haline geldi.
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Külot kelimesi Fransızca "culotte"dan; "culette" ise "popo" anlamındaki Fransızca "cul" ve Latince "culus" köklerinden geliyor. Halk arasında yaygın olan "don"un kökeni ise, Orhon Türkleri'nin kullandığı "ton" sözcüğü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:23
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