Yılbaşı Tatili için Yurt Dışını Tercih Eden Ünlüler

1 İrem Sak Bir gazetecinin "Sivas'a mı gidiyorsunuz?" sorusuna "Berlin'e gidiyorum, kız arkadaşımla gideceğim, zaten Instagram dan görür bakarsınız" diyen İrem Sak, pembe bavulu ile tek başına Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.

2 Murat Arkın ve Eşi Normalde Londra'da yaşayan ancak "Börü" filminin galası için İstanbul'a gelen Murat Arkın, "İstanbul'a gala için geldik, 12 saat kaldık, şimdi Londra'ya geri dönüyoruz" açıklaması ile Londra uçağına doğru yol aldı.

3 Hale Soygazi ve Eşi Murat Belge "Süt Kardeşler", "Vurun Kahpeye" gibi yapımlarla aklımızda kalan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Hale Soygazi ve eşi Murat Belge Paris'e tatil için gitmeden önce objektiflere böyle yansıdılar.

4 Hacı Sabancı ve Sevgilisi Nazlı Kayı Yılbaşı tatilin Londra'da geçireceğini söyleyen Hacı Sabancı, hava limanında gazetecileri gördüğünde oldukça panikledi ve hızlı bir şekilde soruyu cevapladıktan sonra içeri girdi.

5 Zeynep Beşerler ve Eşi Emir İçgören Zeynep Beşerler, eşi ve oğluyla yılbaşı tatilini yurt dışında geçirecekler kervanında. Ailecek geçirecekleri tatillerinin rotası ise İsviçre Alpler. "Yazın denizde geçti kışın da kar tatili yapıyoruz" açıklaması ile de tatillerinin rutininden bahsetmekten kaçınmadı.

6 İzzet Yıldızhan ve Oğlu Kıbrıs'a sıklıkla gidip gelen İzzet Yıldızhan, "Kıbrıs’ta sahne alıyorum, hem de Lefkoşa’da yapımı süren ortağı olduğum otelimi de kontrol edeceğim" açıklamasında bulundu. Kıbrıs'a gitmişken iki işine de halledecek olan ve oğluyla bir seyahate çıkan Yıldızhan, "Gectiğimiz yıl çok kötü geçti, yeni yıldan daha umutluyum" sözleri ile geçtiğimiz yılı da değerlendirdi.

7 Selin Şekerci ve Berrak Tüzünataç Oyuncu arkadaşı Selin Şekerci ile yurt dışı seyahatleri için yurt dışını tercih eden bir diğer isim Berrak Tüzünataç. Eski sevgilisi Birkan Sokullu ile ilgili barışma sorularını cevapsız bırakan Tüzünataç, "Ben bu konular hakkında ne zaman konuştum ki, habere Atina’ya gidiyor yazın" diyerek özel hayatı hakkındaki sorulara noktayı koydu.