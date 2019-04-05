Son Dakika Haberleri: Yıldız Futbolcunun Skandal Gecesi! Gece Kulubünde Tanıştığı 2 Kadınla Yakalandı

Yıldız Futbolcunun Skandal Gecesi! Gece Kulubünde Tanıştığı 2 Kadınla Yakalandı

46 dakika önce

Bu sezonki kötü performansları sebebiyle yerden yere vurulan Chelseali futbolcular, 3-0'lık galibiyetin ardından eğlencenin dozunu abarttı..

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Bu sezonki kötü performansları sebebiyle yerden yere vurulan Chelseali futbolcular, 3-0'lık galibiyetin ardından eğlencenin dozunu abarttı.
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Batı Londra'daki bir mekanda eğlenen Chelseali yıldızlar, toplu halde kulübe gelince magazinciler de harekete geçti.
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Sendeleyen Ross Barkley'in durumu ise daha kötüydü. Yıldız oyuncu taksiye binerken görüntülenmemek için ekstra bir çaba haline girince tökezledi.
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Milli takımda ve Chelsea'de son dönemde iyi bir peformans sergileyen Barkley'in düştüğü bu durum İngiltere'de gündem konusu oldu.
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Chelsea'nin orta sahası Danny Drinkwater, kulüpte tanıştığı 2 kadınla taksiye bindi. Kadınlar tanınır kişiler değildi.
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Drinkwater ve kadınlar patlayan deklanşörleri görünce yüzlerini gizlemeye çalışsalar da pek başarılı olamadılar.
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Gecede Ross Barkley, Oliver Giroud, Danny Drinkwater, Ruben Loftur-Cheek, Garry Cahill gibi isimler göze çarptı.
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Cahill, gece 1:30'da, Giroud ise 2:30'da mekandan ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.
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Gecenin başka bir dikkat çekeni de ünlü makyaj uzmanı Kaz Crossley idi.
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İşte İngiliz basınında olay olan görüntüler...
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»      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:49 

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YORUMLAR (2)
  • poyraz: sula bolbol cicek sula yıldızın parlamışken yıldızın söndümü o çiceklerde yanında olmayacak ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • tacir: nolacaktı bu kızlar benle mi yakalanacaktı, çizmeli arkadaş iyi bir arkadaşa benziyor mesela : Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır


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