Yıldız Futbolcunun Skandal Gecesi! Gece Kulubünde Tanıştığı 2 Kadınla Yakalandı

1 Bu sezonki kötü performansları sebebiyle yerden yere vurulan Chelseali futbolcular, 3-0'lık galibiyetin ardından eğlencenin dozunu abarttı.

2 Batı Londra'daki bir mekanda eğlenen Chelseali yıldızlar, toplu halde kulübe gelince magazinciler de harekete geçti.

3 Sendeleyen Ross Barkley'in durumu ise daha kötüydü. Yıldız oyuncu taksiye binerken görüntülenmemek için ekstra bir çaba haline girince tökezledi.

4 Milli takımda ve Chelsea'de son dönemde iyi bir peformans sergileyen Barkley'in düştüğü bu durum İngiltere'de gündem konusu oldu.

5 Chelsea'nin orta sahası Danny Drinkwater, kulüpte tanıştığı 2 kadınla taksiye bindi. Kadınlar tanınır kişiler değildi.

6 Drinkwater ve kadınlar patlayan deklanşörleri görünce yüzlerini gizlemeye çalışsalar da pek başarılı olamadılar.

7 Gecede Ross Barkley, Oliver Giroud, Danny Drinkwater, Ruben Loftur-Cheek, Garry Cahill gibi isimler göze çarptı.

8 Cahill, gece 1:30'da, Giroud ise 2:30'da mekandan ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.

9 Gecenin başka bir dikkat çekeni de ünlü makyaj uzmanı Kaz Crossley idi.

10 İşte İngiliz basınında olay olan görüntüler...

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