Yılın düğününde görevli garsondan olay itiraf: Birbirimizi çıplak görmek zorunda kaldık

1 Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos, muhabir Pilar Rubio ile evlendi. 2012'de başlayan ilişkilerinde 3 çocuğa sahip olan çift, Sevilla'daki kilisede resmi nikaha imza attı.



2 Telefon ve çocuk girmesi yasaklandı! Dünyaca ünlü rock grubu AC/DC'nin sahne aldığı düğünde telefon yasaklandı. Çiftin özel isteği üzerine davetliler içeriye telefonsuz girdi. Ayrıca davetlilerden çocuklarını getirmemeleri istendi.

3 Düğünde çalışan garsonun itirafı olay oldu Ancak bütün bu önlemler düğünde yaşanan skandalların gün yüzüne çıkmasına engel olamadı. Düğünde çalışan bir garson, sessizlik anlaşmasına rağmen düğünde çektikleri çileleri açıkladı.

4 Saat başı 10 euro aldık! Düğündeki kötü çalışma koşullarından şikayet eden ve ismini vermek istemeyen bir garson, düşük ücretlerin yanında birçok skandal uygulama yaşandığının da altını çizdi. Saat başı 10 Euro ücret aldıklarını belirten garson, tüm çalışanların düğün salonuna tek bir araçla getirildiğini söyledi. Yaşananlara itiraz edenlerin ise tehdit edildiğini iddia etti.



5 Garsonun yaptığı açıklamaya göre düğünde çalışanlar için ayrı ayrı giyinme odası ayarlanmamış. Kadınlar ve erkekler hep birlikte tek bir odada kıyafetlerini değiştirmek zorunda kalmışlar.

6 'Birbirimizi çıplak görmek zorunda kaldık!' "Birbirlerimizi çıplak görmek zorunda kaldık." diye konuşan garson, bunun çalışanlara büyük bir utanç yaşattığı savundu. Garson, hayatında ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunun altını çizdi.



7 Artan yemekleri verdiler! Garsonun yaşanan skandallar ile ilgili söylediği son ayrıntı ise yemek konusunda oldu. Kendilerine düğünde artan yemeklerin ve soğumuş sandviçlerin verildiğini belirten garson, bu yemeklerin de gece üçten sonra geldiğini belirtti.

8 Sessizlik anlaşması imzalattılar! Saniyeler içinde kendilerine sessizlik anlaşması imzalatıldığını da savunan garson, sözleşmede konuşmaları halinde 100 bin Euro ceza ödeyeceklerine dair bir madde olduğunu sonradan anladıklarını söyledi.