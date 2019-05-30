Yıllarca zorbalığa uğramıştı, isyan etti: Harika bir cinsel hayatımız var!

1 Okul hayatı boyunca zorbalığa uğramıştı, şimdi kadınlara ilham oluyor Okul hayatı boyunca kiloları nedeniyle ağır sözler işiten ve özgüvenini yitiren ABD'li kadın Karla Crowe, artık kendisiyle barışan hatta modellik yapan bir kadın haline döndü.

2 Vücudunu bunca yıl bol giysilerle saklayan lise hayatı boyunca molalarda yemek bile yemeyen kadın şimdi büyük beden kadınlara moral ve özgüven aşılıyor. Karla bu durumu şöyle anlatıyor:

3 Kimse şişman bir kıza aşık olmuyor, çirkin olduğumu söylüyorlardı! ''Okul hayatımda hiç ilişkim olmadı bence kimse şişman bir kıza aşık olmak, onu tanımak istemedi. Kalçalarımın, vücudumun çok çirkin olduğunu söyleyen erkekler ve kızlar yüzünden hep bol kıyafet giyiyor, yemek aralarında tek lokma bir şey yemiyordum. Erkekler, cinsel birliktelik için oldukça yağlı olduğumu söylüyordu. Güzel bir sesim olduğunu düşünüyor, solist olmak istiyordum ancak kendime hiç güvenim yoktu. İnsanların benden hoşlanmayacağını düşünüyordum...





4 Güvenlik görevlisinin sözlerinden sonra hayata tutundu Bir gün konser sırasında güvenlik görevlisiyle yaptığım sohbet, düşüncelerimi tamamen değiştirmişti. Basit ama güçlü sözlerdi. Bana, 'insan ne yapamak istiyorsa hemen şimdi yapmalı, hayat çok da önemli olmayan şeyleri düşünmek için oldukça kısa' dedi. Bu bana itici bir güç oldu. Belki solist değilim ama kendime güvenen bir insanım ve modellik yapıyorum. Aynı zamanda kilolarını dert eden kadınlara cinsel yaşamlarını nasıl iyileştirebilecekleri konusunda yardımcı oluyorum.'

5 Instagram hesabında kendine güveni olmayan kadınlara öz sevgi aşıladığını söyleyen kadın, 'şişman kadınların da harika bir cinsel hayatı olduğunu söylemeliyim. Güzel bir iç çamaşırı içten bir gülümsemenin her şeyi çözeceğine inanıyorum. Hayat gerçekten çok kısa ve ne yapmak ne yaşamak istiyorsanız onu yapın' diyor.

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