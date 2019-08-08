Son Dakika Haberleri: Tadilat sırasında evin bodrumunda bulduğu kutuyu açınca şaşkına döndü!
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Tadilat sırasında evin bodrumunda bulduğu kutuyu açınca şaşkına döndü!

41 dakika önce

Yıllardır oturduğunuz evde, tadilat esnasında gizemli iki kutu bulduğunuzu düşünün... Muhtemelen ilk hissettiğiniz duygu merak olurdu. Yaşadığı evde bulduğu iki kutuyu açan çift, kutudan çıkanları görünce sevinçten çılgına döndü.

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ABD'nin Ohio eyaletinde, ismini açıklamak istemeyen bir çift, yıllardır yaşadıkları evi tadilattan geçirmek istediklerinde, hayatlarının şokunu yaşadılar.
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Yıllar önce evlerinin tadilatına bodrum katından başlama kararı alan çift, orada gizemli iki kutu bulacağından habersizdi.
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35 yaşındaki ev sahibi, kutulardan birini gördüğünde, bunun gizemli bir an olduğunu düşünerek kutuya yöneldiği süreci fotoğraflamaya başladı.
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Bodrumun en kör noktasına saklanmış kutuları alan ev sahibi, gizemli kutuları açarken de fotoğraflama sürecini sürdürdü.
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Heyecan dorukta!
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Bakalım ne çıkacak?
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Tozlu bir paket göze çarpıyor...
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O da ne? Tomar tomar para!
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Paraların heyecanıyla diğer kutuya sarılan ev sahibi, bakalım burada ne bulacak?
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Bu defa servet paketlenmemiş! İnci gibi dizilmiş...
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Evlerini tadilattan geçirirken başladıkları süreci, zengin olarak bitiren çift, yaptıkları şeyin güvenli bir keşif olmadığını düşünüp isimlerini açıklamadılar ancak hayata daha iyi şartlarda devam ettiklerine neredeyse eminiz...
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:31 
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