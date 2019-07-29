Son Dakika Haberleri: Yol kavgası trafik terörüne dönüştü! Öfkeli sürücü kaldırımdaki yayayı arabasıyla havaya fırlattı
Son Dakika Fotogaleri

Yol kavgası trafik terörüne dönüştü! Öfkeli sürücü kaldırımdaki yayayı arabasıyla havaya fırlattı

1 saat önce

İngiltere'de yol kavgası esnasında öfkelenen bir sürücü, arabasını yoldan geçen bir yayanın üzerine sürdü. Talihsiz kazazede çarpmanın etkisiyle havaya uçarken, olay, çevrede bulunan diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

1
İngiltere'nin Newcastle şehrinde dün akşam yerel saatle 21:00 sularında, 2 kişi trafikte bir kadın ile tartışmaya başladı.
2
Tartışmanın alevlenmesiyle kadın sürücü topuklu ayakkabısını, kavga ettiği sürücünün arabasının ön camına defalarca vurdu.
3
Buna öfkelenen sürücü arabasına geri dönerek, aracı kadının üzerine sürdü fakat o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama çarptı. O sırada olanlara öfkelenen bir başka yayanın arabanın kapısını açmaya çalışması üzerine, kızgın sürücü arabasını geri geri sürerek o yayaya da çarptı.
4
Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, trafik levhasının asılı olduğu direğe çarptı.
5
Olay yerinde bulunan diğer sürücüler, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını duyurdu.


Haber Yayın Tarihi: 29.07.2019 02:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Starbucks'ta, küçük boy kahvenin adına neden İngilizce uzun anlamına gelen 'tall' deniyor? FaceApp ile diş eklenen bebeklerin son halleri tüyler ürpertti! Yaşamı boyunca 6 bin kadınla birlikte oldu, son nefesini yine yatakta verdi! Böyle vicdansızlık görülmedi! Sıfır beden olmasını istediği karısına 12 yıl boyunca yemek vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.7.2019 16:16:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yol kavgası trafik terörüne dönüştü! Öfkeli sürücü kaldırımdaki yayayı arabasıyla havaya fırlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]