Yol kavgası trafik terörüne dönüştü! Öfkeli sürücü kaldırımdaki yayayı arabasıyla havaya fırlattı

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İngiltere'nin Newcastle şehrinde dün akşam yerel saatle 21:00 sularında, 2 kişi trafikte bir kadın ile tartışmaya başladı.
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Tartışmanın alevlenmesiyle kadın sürücü topuklu ayakkabısını, kavga ettiği sürücünün arabasının ön camına defalarca vurdu.
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Buna öfkelenen sürücü arabasına geri dönerek, aracı kadının üzerine sürdü fakat o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama çarptı. O sırada olanlara öfkelenen bir başka yayanın arabanın kapısını açmaya çalışması üzerine, kızgın sürücü arabasını geri geri sürerek o yayaya da çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, trafik levhasının asılı olduğu direğe çarptı.
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Olay yerinde bulunan diğer sürücüler, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını duyurdu.