Yol kavgası trafik terörüne dönüştü! Öfkeli sürücü kaldırımdaki yayayı arabasıyla havaya fırlattı

3

Buna öfkelenen sürücü arabasına geri dönerek, aracı kadının üzerine sürdü fakat o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama çarptı. O sırada olanlara öfkelenen bir başka yayanın arabanın kapısını açmaya çalışması üzerine, kızgın sürücü arabasını geri geri sürerek o yayaya da çarptı.