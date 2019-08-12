Son Dakika Haberleri: Yoluna çıkan her şeyi saniyeler içinde yok etti! Katil Lekima, 44 kişiyi öldürdü
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Yoluna çıkan her şeyi saniyeler içinde yok etti! Katil Lekima, 44 kişiyi öldürdü

9 dakika önce

Çin'in doğu kıyılarında etkili olan Lekima Tayfunu'nda ölenlerin sayısı Pazartesi günü 44'e çıktı. Devlet televizyonu CCTV'nin paylaştığı verilere göre, 16 kişi de kayıp.

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Çin'in doğu kıyısını 'Lekima' tayfunu vurdu. Tayfun nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon kişi tahliye edilerek güvenli bölgeye taşındı.
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Zhejiang eyaletinde 5 milyon kişinin tayfundan etkilendiği, bir milyon kişinin de evlerinden tahliye edildikleri bildiriliyor.
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Tayfun Pazar günü Çin'in finans başkenti Şangay üzerinden geçerek kuzeydeki Şantung eyaletine doğru ilerledi.
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Şangay'ın finans merkezi tahliye edildi.
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Ülkenin kuzeyindeki Şantung'daki acil durum yönetimi idaresi, eyaletten 180 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
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İşte 44 kişiyi öldüren, 1 milyon insanı perişan eden Lekima Tayfun'unun vurduğu Zhejiang eyaletinden kareler...
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:11 
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