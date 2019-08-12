Yoluna çıkan her şeyi saniyeler içinde yok etti! Katil Lekima, 44 kişiyi öldürdü

1
Çin'in doğu kıyısını 'Lekima' tayfunu vurdu. Tayfun nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon kişi tahliye edilerek güvenli bölgeye taşındı.
2
Zhejiang eyaletinde 5 milyon kişinin tayfundan etkilendiği, bir milyon kişinin de evlerinden tahliye edildikleri bildiriliyor.
3
Tayfun Pazar günü Çin'in finans başkenti Şangay üzerinden geçerek kuzeydeki Şantung eyaletine doğru ilerledi.
4
Şangay'ın finans merkezi tahliye edildi.
5
Ülkenin kuzeyindeki Şantung'daki acil durum yönetimi idaresi, eyaletten 180 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
6
İşte 44 kişiyi öldüren, 1 milyon insanı perişan eden Lekima Tayfun'unun vurduğu Zhejiang eyaletinden kareler...