Yorgunluğu def ediyor, kansere kalkan oluyor! İşte siyah sarımsağın faydaları
30 dakika önce
Fermente sarımsak olarak da bilinen siyah sarımsak, Avrupa ve Amerikan mutfağının vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. İşte siyah sarımsağın okudukça hayrete düşeceğiniz mucizevi faydaları...
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Siyah sarımsak, bildiğimiz sarımsağın belirli ısı ve nem koşullarında kurutulmasıyla elde edilen şifa deposu bir besin.
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Avrupa, Amerika ve Japonya mutfağında oldukça popüler olan siyah sarımsağa, 'fermente' ya da 'kara sarımsak' da deniyor.
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Enerji içecekleri, çikolatalar ve dondurma yapımında da kullanılan bu mucizevi besinin faydaları ise duyanları hayrete düşüren cinsten.
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Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ve çinko açısından oldukça zengin olan siyah sarımsak; bağışıklık sistemini güçlendirir, hücreleri yeniler ve beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan barındırır.
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Kalp ve damar sağlığını korur, beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur, hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır.
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Sindirim ve dolaşımı arttırır, tansiyonu düzenler.
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Doğal mide koruyucudur ve kronik böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.
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Kanserli hücrelerin oluşumunu önler ve saç ve cilt sağlığını korur. Aynı zamanda yorgunluğu önler.
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Siyah sarımsak aşırı tüketilmediği sürece insan sağlığı için bir zarar teşkil etmez.
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Ancak düzenli ilaç kullananların, farklı rahatsızlıkları olanların, hamile ve emziren annelerin doktor onayıyla kullanmalarında fayda var.
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29.9.2019 09:04:46. #1.11#
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