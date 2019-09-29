Yorgunluğu def ediyor, kansere kalkan oluyor! İşte siyah sarımsağın faydaları

1 Siyah sarımsak, bildiğimiz sarımsağın belirli ısı ve nem koşullarında kurutulmasıyla elde edilen şifa deposu bir besin.



2 Avrupa, Amerika ve Japonya mutfağında oldukça popüler olan siyah sarımsağa, 'fermente' ya da 'kara sarımsak' da deniyor.

3 Enerji içecekleri, çikolatalar ve dondurma yapımında da kullanılan bu mucizevi besinin faydaları ise duyanları hayrete düşüren cinsten.

4 Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ve çinko açısından oldukça zengin olan siyah sarımsak; bağışıklık sistemini güçlendirir, hücreleri yeniler ve beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan barındırır.

5 Kalp ve damar sağlığını korur, beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur, hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır.



6 Sindirim ve dolaşımı arttırır, tansiyonu düzenler.

7 Doğal mide koruyucudur ve kronik böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

8 Kanserli hücrelerin oluşumunu önler ve saç ve cilt sağlığını korur. Aynı zamanda yorgunluğu önler.



9 Siyah sarımsak aşırı tüketilmediği sürece insan sağlığı için bir zarar teşkil etmez.