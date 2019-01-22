Görenler Fotoğraf Sanıyor! İşte, Young-Sung Kim'in Hiper Gerçeklilik Resimleri

1 Hiper gerçekçilik akımının önemli temsilcilerinden bir olan Young-Sung Kim, akımın isminden de anlaşılacağı gibi resim sanatında bambaşka bir boyuta götürüyor bizi.

2 1973 yılında Seul, Güney Kore'de doğan sanatçı, çalışmalarında genelde su, balık, kurbağa ögelerini kullanıyor.

3 1997 yılında Hongik Üniversitesi'nde Resim Bölümü'nden mezun olan Kim, hem kendi başına hem de grup şeklinde birçok sergi için resim yaptı.

4 Bu gerçeğinin resimden ayırt edilemeyeceği resimlerini yaparken gerçek modellerini karşına koyuyor ve öyle çiziyor.

5 Peki, bu yaptığı resimler hangi kategoride değerlendiriliyor diye soruyorsanız, cevabı yağlı boya...

6 Henüz 36 yaşında olan Young-Sung Kim, ünü yavaşça tüm dünyaya yayılan resimlerini sosyal medyayı kullanarak tanıtıyor.

7 İnstagram, Twitter ve Facebook sayfalarında yaptığı tüm fotoğrafları koyan ünlü sanatçının Instagram'da yaklaşık 182 bin takipçisi bulunuyor.

8 Birçok ödül alan Kim, bu ödülleri genellikle kendi ülkesi Güney Kore'den alıyor.

9 Suya, kurbağa,balık ve böceğe olan bu ilgisinin tam olarak bilinmese de hem kültüründe çok önemli ögeler olması hem de şans simgeleri olmaları ile ilgili olabilir.