Son Dakika Haberleri: Görenler Fotoğraf Sanıyor! İşte, Young-Sung Kim'in Hiper Gerçeklilik Resimleri

Görenler Fotoğraf Sanıyor! İşte, Young-Sung Kim'in Hiper Gerçeklilik Resimleri

1 saat önce

Bir resmin fotoğrafla karıştırılamayacağını düşünenler oldukça yanılıyor! Kim, hiper gerçekçi resimleri ile dünyaya büyüleyici manzaralar sunuyor......

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Hiper gerçekçilik akımının önemli temsilcilerinden bir olan Young-Sung Kim, akımın isminden de anlaşılacağı gibi resim sanatında bambaşka bir boyuta götürüyor bizi.
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1973 yılında Seul, Güney Kore'de doğan sanatçı, çalışmalarında genelde su, balık, kurbağa ögelerini kullanıyor.
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1997 yılında Hongik Üniversitesi'nde Resim Bölümü'nden mezun olan Kim, hem kendi başına hem de grup şeklinde birçok sergi için resim yaptı.
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Bu gerçeğinin resimden ayırt edilemeyeceği resimlerini yaparken gerçek modellerini karşına koyuyor ve öyle çiziyor.
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Peki, bu yaptığı resimler hangi kategoride değerlendiriliyor diye soruyorsanız, cevabı yağlı boya...
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Henüz 36 yaşında olan Young-Sung Kim, ünü yavaşça tüm dünyaya yayılan resimlerini sosyal medyayı kullanarak tanıtıyor.
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İnstagram, Twitter ve Facebook sayfalarında yaptığı tüm fotoğrafları koyan ünlü sanatçının Instagram'da yaklaşık 182 bin takipçisi bulunuyor.
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Birçok ödül alan Kim, bu ödülleri genellikle kendi ülkesi Güney Kore'den alıyor.
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Suya, kurbağa,balık ve böceğe olan bu ilgisinin tam olarak bilinmese de hem kültüründe çok önemli ögeler olması hem de şans simgeleri olmaları ile ilgili olabilir.
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Dünyanın birçok yerinde kendi sergilerini açmak fırsatı yakalamış ayrıca birçok ünlü ressamla çalışma fırsatı yakalamıştır. Lonra, Hong Kong, New York, Seul gibi birçok şehrin de sanatseverlerinin gönlünü fethetti.

»      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:45 

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YORUMLAR (1)
  • Ali Serhat: ben çok bilmiş entellektüellere soruyorum, picassonun yaptığı Allahı şaşmış tablolar sanat eseri ise bu adamın resimleri ne oluyor Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır


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