YouTuber Oğuzhan Uğur'un Babası Bakın Kim Çıktı! İşte Ünlülerin Şaşırtan Akrabalıkları

1 Oğuzhan Uğur PİNÇ isimli YouTube kanalının sahibi olan Oğuzhan Uğur'un babası bakın kim çıktı.

2 Türk asker ve emekli Albay, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra ilk sorgulamasını yapan kişi Hasan Atilla Uğur'dur.

3 Cansu Taşkın Düzgün fiziğiyle dikkat çeken güzel model ve oyuncu Cansu Taşkın''ın dayısı da kendisi gibi ünlü bir isim.

4 Cansu Taşkın, dayısı müzisyen Metin Özülkü ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından"Canım Dayıcığımla stüdyo. Sürprizler" notuyla paylaştı.

5 Şevket Altuğ 1990'lı yılların efsane dizisi 'Süper Baba'nın Fikret'i Şevket Altuğ'un eşi de ünlü çıktı. Şabanoğlu Şaban, Süper Baba, Perihan Abla gibi birçok yapımda rol alan Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ da kendisi gibi oyuncu.

6 Şevket Altuğ'un eşi 'Süt Kardeşler'in 'Afife'si Jale Altuğ. Ünlü çift 1971 yılından beri evli.

7 Kadir İnanır Sanatçı Kadir İnanır'ın ünlü yeğenleri herkes tarafından tanınıyor.

8 Levent İnanır ve Soner Arıca'dan başka bir diğer ünlü yeğeni bakın kimmiş.

9 O isim, 2012'de vefat eden eski milli futbolcu ve teknik direktör Erdoğan Arıca'dan başkası değildi.

10 Miray Daner Medcezir dizisiyle tanıdığımız sonrasında 'Vatanım Sensin' 'Bir Litre Gözyaşı' gibi dizilerle kendine hayran bırakan Miray Daner'in, kendisi gibi ünlü bir dizi yıldızı olan akrabası kim biliyor musunuz?

11 Miray Daner, Çukur dizisinin yakışıklı oyuncusu Aras Bulut İynemli ile akraba çıktı. İkili meğerse kuzenlermiş.

12 Macit Flordun "Yanıyorsun Fuat Abi" repliği ile zihinlere kazınan Macit Flordun'un oğlu bakın kim çıktı?

13 Macit Flordun'un oğlu, 'Evdeki Yabancı', ' Binbir Gece' ve en son ATV'de 'Eve Dönüş' dizisi gibi önemli yapımlarda yer alan Tardu Flordun.

14 Bergüzar Korel Bergüzar Korel'in akrabasının kim olduğunu duyan ise şaşıp kalıyor!

15 Bergüzar Korel, İrem Derici ile ilgili ilginç bir açıklama yapmıştı. Bergüzar Korel, ''Biliyor musunuz, biz İrem ile akrabayız. Benim kuzenim ile onun kuzeni evli. Ailelerimiz görüşüyor. Ama bunu çok az kişi biliyor.'' demişti.

16 Özge Borak Oyuncu Özge Borak'ın babası bakın kim..

17 İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Selçuk Borak. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı 'İstanbullu Gelin' dizisinde baba kız aynı projede bile oynadı.

18 Fadik Sevin Atasoy Uzun süredir ABD'de yaşayan başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un babası çok ünlü bir oyuncu çıktı

19 Ceyda Düvenci'nin babası İsmail Düvenci birçok tiyatro oyunu ve dizide yer almış.