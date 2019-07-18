Son Dakika Haberleri: Yürek dağlayan kavuşma! 30 yıl sonra biyolojik ailesini buldu
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Yürek dağlayan kavuşma! 30 yıl sonra biyolojik ailesini buldu

1 saat önce

Çin'de, 3 yaşındayken insan ticareti yapan bir örgüt tarafından kaçırılan genç kız, 30 yıl sonra biyolojik ailesini buldu. Genç kadının ailesine sarıldığı anlar, görenleri gözyaşlarına boğdu.

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Çin'de 33 yaşındaki Wang Shanshan isimli genç kız, 3 yaşındayken bir tanıdığıyle birlikte, ailesinin de izni alınarak bir akrabanın düğününe ebeveyni olmadan gitti. Düğün günü insan ticareti yapan bir örgüt tarafından kaçırılan küçük kız, başka bir aileye satıldı ve tam 30 yıl boyunca biyolojik ailesinden ayrı kaldı.
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Kızlarının yokluğuyla harap olan aile, yıllarca Shanshan'a ait bir iz bulamadı. Genç kızın annesi, ''Çocuğumun kaybolduğunu öğrendiğim an gökyüzü başıma çökmüş gibiydi.'' dedi.
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Çin'de 2007 yılından beri 2 binin üzerinde kayıp ve insan ticareti mağduru çocuğu ailesine kavuşturan 'Bebek evi' isimli kar amacı gütmeyen grup, polisle yaptığı işbirliğiyle, talihsiz genç kızı ve ailesini bir araya getirmeyi başardı.
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Yıllarca ailesinden 300 mil uzakta yaşadığı öğrenilen genç kızın ailesine sarıldığı o anlar, yürek dağladı.
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Genç kız, ailesiyle kavuşmadan önce yaşadığı süreç için şunları söyledi: Ailemi bulmak için çok güçlü bir dürtü hissediyordum. Polise defalarca DNA'mı verdim ve hep sabırlı olmam gerektiği söylendi. Doğduğum yere 30 yıldır ayak basmıyordum. Onların neye benzediğini hatırlayamıyordum, çocukluk anılarım yoktu...
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Yuanjiang polisi, Shanshan'ın kaçırılmasıyla ilgili aralarında bir kadının da bulunduğu 4 zanlıyı tutukladı.


Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:59 
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