Yüreklere dokunan kare! Lösemi hastası kardeşinin yanından bir an olsun ayrılmıyor

1 5 yaşındaki güzeller güzeli Aubrey'in, bir zamanlar tanıdığı canlı, enerjik küçük kardeşi şimdi sessiz, hasta ve yorgun..

2 Çünkü eskiden oyunlar oynayıp, muzurluklar yaptığı kardeşi kansere yakalandı.

3 Dünyanın kalbine dokunan kare! ABD'de 3 çocuk annesi bir kadın, kanser hastası olan 4 yaşındaki oğlunun ve ona sürekli destek olan 5 yaşındaki kızının fotoğrafını Facebook'ta yayınladı. Paylaşım bir anda yoğun ilgi topladı.

4 ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Kaitlin Burge, fotoğrafla birlikte bir de yazı yayınladı. Yazıda kardeşi Beckett'a 15 ay önce kanser teşhisi konulduğundan beri 5 Yaşındaki Aubrey'in kardeşiyle ilgilendiğini ve ona zaman ayırmak için çok sevdiği jimnastiği bıraktığını, ailesinden ilgi göremediğinde ise hiç şikâyet etmediğini yazdı.

5 Hastalığın, ailelere etkisine farkındalık yaratmak istedi! Kardeşinin hastalığıyla tüm düzeni bozulmasına rağmen 5 yaşındaki Aubrey'in desteğini sürdürdüğünü belirten anne, yaptığı paylaşımla hastalığın aileleri nasıl etkilediği konusuna dikkat çekti. Aubrey ve kardeşi Beckett'ın fotoğrafı tüm dünyada paylaşılmaya yorum almaya devam ediyor.

6 Onu kardeşinden uzak tutamayız! Kaitlin Burge, Aubrey'in kardeşine desteğiyle ilgili şunları söyledi; Aubrey'i neden bu evrede yanımıza aldık ve neden hepsini küçük yaşta öğrendi? Çünkü çocukların desteğe ve beraberliğe ihtiyacı var onu kardeşinden uzak tutamayız. En önemli şey, durumdan bağımsız olarak onların birbirine detsek olduğunu göstermek. Hasta kardeşi banyodayken yanında çok zaman geçirdi. Yanından hiç ayrılmadı...