Son Dakika Haberleri: Yürekleri dağlayan son! Nikahları kıyıldıktan birkaç dakika sonra feci şekilde can verdiler
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Yürekleri dağlayan son! Nikahları kıyıldıktan birkaç dakika sonra feci şekilde can verdiler

21 dakika önce

ABD'de, liseden beri birlikte olan Harley Joe Morgan ve Rhiannon Boudreaux çifti, nikahları kıyıldıktan birkaç dakika sonra bindikleri aracın tırla çarpışması sonucu feci şekilde can verdi.

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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Harley Joe Morgan ve 20 yaşındaki Rhiannon Boudreaux Morgan çifti, nikahları kıyıldıktan birkaç dakika sonra bindikleri aracın bir tırla çarpışması sonucu hayatlarını kaybettiler.
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Talihsiz çift, nikah salonundan ayrılıp araçlarına bindikten yalnızca 5 dakika sonra, karşıdan gelen bir tırla kafa kafaya çarpıştılar.

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O sırada çiftin aracını arkadan takip eden damadın annesi Lashawna Morgan, oğlunu kaybettiği o korku dolu anlara anbean tanık oldu.
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Yıkılmış anne, birbirlerini çok küçük yaştan beri seven oğlu ve gelini için şunları söyledi: ''Nikahlarının üzerinden 5 dakika bile geçmemiştir. Kaza yerinde kanlar içindeki cesetlerini arabadan çıkarmaya çalıştığım anlar gözümün önünden silinmiyor. Gördüğüm en korkunç kabus buydu. O kamyonun bebeğime çarptığı anı, benden kopardığı anı ölene dek unutmayacağım. Her gece gözümün önüne o korkunç kare gelecek.''
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Kamyonetin sürücüsü kazadan yara bile almazken, talihsiz çift olay yerinde can verdi...



Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:23 
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