Yürekleri dağlayan son! Nikahları kıyıldıktan birkaç dakika sonra feci şekilde can verdiler

O sırada çiftin aracını arkadan takip eden damadın annesi Lashawna Morgan, oğlunu kaybettiği o korku dolu anlara anbean tanık oldu.

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Yıkılmış anne, birbirlerini çok küçük yaştan beri seven oğlu ve gelini için şunları söyledi: ''Nikahlarının üzerinden 5 dakika bile geçmemiştir. Kaza yerinde kanlar içindeki cesetlerini arabadan çıkarmaya çalıştığım anlar gözümün önünden silinmiyor. Gördüğüm en korkunç kabus buydu. O kamyonun bebeğime çarptığı anı, benden kopardığı anı ölene dek unutmayacağım. Her gece gözümün önüne o korkunç kare gelecek.''