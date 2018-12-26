Yurt Dışından Telefon Alacaklar Dikkat! Bu Parayı Ödemek Zorundasınız

1 CEP TELEFONLARINDAN 20 EURO ALINACAK Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bandrol ücretleri en çok da yurt dışından cep telefonu alanları üzececek. Yurt dışından getirilen internet bağlantısıyla radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20 Euro alınacak.





2 TELEVİZYON İÇİN ÖDENECEK BANDROL ÜCRETİ 8-40 EURO ARASI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR 51 ekrana kadar televizyonlara 10 Euro, 52-67 ekran arası televizyonlara 16 Euro, 68-85 ekran arası televizyonlara 22 Euro, 86-116 ekran arası televizyonlara 34 Euro, 117-148 ekran arası televizyonlara 40 Euro, 148 ekrandan yukarı televizyonlara 80 Euro, oto televizyonlarına ise 8 Euro bandrol karşılığı ücret ödenecek.





3 Bandrol ücretleri, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15 Euro arasında, bilgisayar ve tabletlerde 10 Euro alınacak.

4 Radyolardan, cep tipi radyo alıcıları, saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler, oto radyo alıcıları için 1 Euro, taşınabilir radyo alıcıları için ise 2 Euro ödenecek.

5 Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olan videolar için 18 Euro, set üstü medya kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazı için 7 Euro, bileşik cihazlardan televizyon ağırlıklı olanlar için 9-21 Euro, radyo ağırlıklı olanlar için de 1-18 Euro arasında ödeme yapılacak.

6 Bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazda ise 18 Euro olarak uygulanacak.

7 Tablet ve bilgisayarlar için ise 10 euro ödenecek