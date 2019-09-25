Son Dakika Haberleri: Yüz bin kişiden birinde görülüyor! Genç model, iki haftada bir deri değiştiriyor
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Yüz bin kişiden birinde görülüyor! Genç model, iki haftada bir deri değiştiriyor

1 saat önce

Jeyza Gary isimli genç model, 100 bin kişiden birinde görülen ve halk arasında balık derisi olarak bilinen “iktiyozis” hastalığı yüzünden iki haftada bir deri değiştiriyor.

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Jeyza Gary isimli model, derisinin iki haftada bir dökülmesine neden olan 'iktiyozis' isimli hastalıkla doğan nadir insanlar arasında yer alıyor.
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Gary, 100 bin kişiden birinde görülen bu hastalık yüzünden yaşama küsmedi ve hayata karışmayı kendine amaç edindi.

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Yaklaşık 2 yıl önce model olan Gary, Vogue Italia'da tanıtılan ilk iktiyozis manken oldu.
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Gary, "Farklı olduğumu büyümeye başlayınca fark ettim. Dışarı çıkardık ve insanlar bana bakardı. Annemi rahatsız ettiğini hatırlıyorum. İnsanların bakması kibar bir davranış değil. Sormaktan çekinmeyin ama bakmayın."
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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:22 
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