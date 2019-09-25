Yüz bin kişiden birinde görülüyor! Genç model, iki haftada bir deri değiştiriyor

Jeyza Gary isimli model, derisinin iki haftada bir dökülmesine neden olan 'iktiyozis' isimli hastalıkla doğan nadir insanlar arasında yer alıyor.

Gary, 100 bin kişiden birinde görülen bu hastalık yüzünden yaşama küsmedi ve hayata karışmayı kendine amaç edindi.

Yaklaşık 2 yıl önce model olan Gary, Vogue Italia'da tanıtılan ilk iktiyozis manken oldu.

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Gary, "Farklı olduğumu büyümeye başlayınca fark ettim. Dışarı çıkardık ve insanlar bana bakardı. Annemi rahatsız ettiğini hatırlıyorum. İnsanların bakması kibar bir davranış değil. Sormaktan çekinmeyin ama bakmayın."