Son Dakika Haberleri: Yüzlerce insan akın etti: Açıkhavada cinsel ilişki festival
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Yüzlerce insan akın etti: Açıkhavada cinsel ilişki festival

45 dakika önce

Avrupa'nın en büyük cinsellik festivali Swingfields Gloucestershire yakınlarındaki Flaxley'de düzenlendi. İşte Birleşik Krallık'ta yapılan cinsel ilişki festivalinden çok özel kareler...

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Katılımcılar bile bu festivalin nerede yapılacağını eylem başlamadan sadece 48 saat önce e-posta ile öğrendi. Yol kenarlarına yerleştirilen 'SF this way' yazılı levhalar, Swingfields festivalinin çok gizli konumunu ele verdi.
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Festival özel bir etkinliktir ve halka açık değil. Sadece önceden satın alınmış biletlerle giriş yapılabiliyor.
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Festival kapsamında ne mi yapılıyor? Cinsel ilişki temalı partiler düzenleniyor. Cinsel ilişki oyuncakları için çadırlar kuruluyor, açık havada grup ilişki partileri yapılıyor.
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Fotoğraf çekilmesi yasak olmasına karşın, medyaya sızan fotoğraflar içeride yaşananları gözler önüne seriyor. Örneğin bir kadın iki erkekle sevişiyor. Bir çift açık havada cinsel ilişkiye girerken, diğerleri izliyor.
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İçeride serinlemek için şişme havuzlar bulunuyor.
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Festival bitmeden alandan çıkmak yasaktır. Alandan çıkmaya sadece sağlık sorunlarından dolayı izin verilir, alandan ayrılan herkes yeniden giriş için fotoğraflı kimlik belgesi sağlamalıdır.
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Eğer festival meraklıları dışarıda bir yere yatmak isterlerse, hamak tercih edebiliyor.
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3 günlük biletlerin ücretleri ise şöyle: Çiftler: 248,47 ABD Doları, tek erkek: 216,61 ABD Doları, tek kadın: 146,53 ABD Doları.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:17 
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