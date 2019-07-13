Son Dakika Haberleri: Yüzyıllık deyim gerçek oldu! Bu gencin gözlerinden gözyaşı değil kan akıyor
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Yüzyıllık deyim gerçek oldu! Bu gencin gözlerinden gözyaşı değil kan akıyor

3 saat önce

Irak'ta yaşayan 23 yaşındaki Mahmut Behçet isimli genç, yaklaşık iki ay önce yakalandığı korkunç hastalığa çare arıyor. Talihsiz gencin gözlerinden gözyaşı yerine kan akıyor.

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Irak'ın Duhok kentine bağlı Berdereş ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Mahmud Behçet, iki ay önce nadir rastlanan göz ve kulak kanaması rahatsızlığına yakalandı. Adeta ''kan ağlamak'' deyiminin vücut bulmuş hali olan genç, bu amansız hastalığa çare arıyor.
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Behçet, son iki aydır gözyaşı yerine kan ağladığını ve kulağından da bilinmeyen bir nedenle kan geldiğini söyledi.
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Ülkedeki birçok hastaneye tedavi umuduyla başvurduğunu dile getiren Behçet, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İki aydır göz ve kulağımda kanama oluyor ancak hiçbir kesik yara izi yok. Hastalığa yakalandığım günden itibaren Duhok ve Musul kentlerinde başvurduğum doktorlar çare bulamadı. Şu anda hastalığım giderek artıyor. Kan ağladığım zaman derim kendiliğinden hareket ediyor. Ne beni muayene eden doktorlar ne de ben hastalığımın ne olduğunu biliyoruz."
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Behçet'in amcası Emcet Abdurrahman da yeğeninin hastalığı nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Behçet kan ağladığı zaman kendinden geçiyor." dedi.
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Kan ağlayan Behçet'in ağabeyi Azad Behçet de kardeşinin tedavi edilmesi için yardım çağrısında bulundu. Ağabey Behçet, "Bu hastalığa o kadar az rastlanıyor ki buradaki doktorlar bile şaşırıyor ve ne olduğunu bilmiyor. Şu ana kadar 50 kez muayene oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümeti ile Türkiye hükümetinden kardeşimin hastalığının teşhisi ve tedavi altına alınması konusunda yardım etmesini istiyoruz." diyerek yardım talebinde bulundu.



Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:39 
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