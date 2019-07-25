Son Dakika Haberleri: Zamanda yolculuk yapan kadından bomba iddia: Uzaylıdan hamile kaldım
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Zamanda yolculuk yapan kadından bomba iddia: Uzaylıdan hamile kaldım

52 dakika önce

Uzaylıların var olduğuna ya da gelecekte uzaylılarla iletişime geçebileceğimize inanıyor musunuz? Yıllardır gizemini koruyan, uzaylıların bulunduğu iddia edilen, girişin yasak olduğu 51. Bölgeye gittiğini söyleyen bir kadın tanıştığı bir uzaylıdan hamile kaldığını iddia ederek herkesi şoke etti.

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Zaman yolcusu olarak çalışmayı kabul etti
Zaman yolcusu olarak çalışmayı kabul etti
ApexTv'ye açıklama yapan Mary isimli kadın, açıklamasına göre Paris'te öğrenci olduğu yıllarda, zaman yolcusu olarak çalışacağı bir işi kabul etti.
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YouTube kanalında yaptığı röportajda, birçok kez geleceğe gittiğini ve orada uzaylılarla insanlar arasında bir çatışma olduğunu söyledi...
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Kadının ultrason görüntüleri olmasına rağmen doğum anında ne ile yüzleşilir bunu hiçbirimiz tabii ki bilemeyiz.
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Çelişkili iddialar
Çelişkili iddialar
YouTube'a röportaj verdiğinde orada bulunan spikerlerden Eric Kalumbwe kadının söylediklerine ikna olmadı. Kalumbwe, başka bir zaman yolcusunun uzaylılarla ilişkiye giremediklerini, sadece aşık olabileceklerini söylediğinden dolayı iddiaya inanmadığını söyledi.
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51. Bölgenin bu kadar popüler olduğu zamanda dikkat çekmek için ortaya atılmış bir iddia gibi görünüyor.


Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:53 
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