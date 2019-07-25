Zamanda yolculuk yapan kadından bomba iddia: Uzaylıdan hamile kaldım

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Zaman yolcusu olarak çalışmayı kabul etti
ApexTv'ye açıklama yapan Mary isimli kadın, açıklamasına göre Paris'te öğrenci olduğu yıllarda, zaman yolcusu olarak çalışacağı bir işi kabul etti.
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YouTube kanalında yaptığı röportajda, birçok kez geleceğe gittiğini ve orada uzaylılarla insanlar arasında bir çatışma olduğunu söyledi...
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Kadının ultrason görüntüleri olmasına rağmen doğum anında ne ile yüzleşilir bunu hiçbirimiz tabii ki bilemeyiz.
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Çelişkili iddialar
YouTube'a röportaj verdiğinde orada bulunan spikerlerden Eric Kalumbwe kadının söylediklerine ikna olmadı. Kalumbwe, başka bir zaman yolcusunun uzaylılarla ilişkiye giremediklerini, sadece aşık olabileceklerini söylediğinden dolayı iddiaya inanmadığını söyledi.
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51. Bölgenin bu kadar popüler olduğu zamanda dikkat çekmek için ortaya atılmış bir iddia gibi görünüyor.